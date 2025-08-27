Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Enorme verzameling McLarens onder de hamer

Allemaal oranje

1
Mclaren verzameling
Joas van Wingerden

De Grand Prix van Nederland staat voor de deur, dus hoog tijd voor wat oranje versieringen. Wat dacht je van een leuke verzameling McLarens, bijvoorbeeld?

Bij oranje denken we niet alleen aan Nederland en aan het Oranjelegioen, maar ook aan McLaren. In de Formule 1 zorgt het team ook komend weekend in Zandvoort voor een extra oranje tintje, dat helemaal niets met ons land te maken heeft. Oranje, specifiek Papaya-oranje, is van oudsher aan McLaren verbonden. Iemand die het belang van oranje voor McLaren goed begreep, was Mansour Ojjeh, de schatrijke Frans-Saudi-Arabische ondernemer die tot aan zijn dood in 2021 grootaandeelhouder was van McLaren. Zijn privécollectie McLarens wordt nu geveild en alle auto's zijn oranje.

Het gaat om maar liefst twintig McLarens, met een 'Mansour Orange' gespoten McLaren F1 als mogelijk de meest interessante van het stel, want dat is de laatste McLaren F1 ooit gebouwd. Verder zien we onder meer diverse Senna's, een P1 GTR en een Elva. Bijzonder spul dus, zonder meer. De verzameling wordt geveild door Tom Hartley Junior, in opdracht van de familie Ojjeh. Misschien neemt McLaren F1-coureur Oscar Piastri alvast een voorschot op zijn kampioensbonus om er eentje te bemachtigen.

1 Bekijk reacties
McLaren Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

McLaren 765LT 4.0 V8

McLaren 765LT 4.0 V8

  • 2021
  • 2.709 km
prijs op aanvraag
McLaren 570S / Lift / Keramisch / Novitec / Elite paint / Memory / Bowers & Wilkins / Soft close / Camera / LoJack Launch Edition

McLaren 570S / Lift / Keramisch / Novitec / Elite paint / Memory / Bowers & Wilkins / Soft close / Camera / LoJack Launch Edition

  • 2018
  • 69.100 km
€ 169.900
McLaren 720S 4.0 V8 Performance | MSO | Bowers and Wilkins | 360 Camera | Front Lift | Sport Exhaust | Stealth Pack

McLaren 720S 4.0 V8 Performance | MSO | Bowers and Wilkins | 360 Camera | Front Lift | Sport Exhaust | Stealth Pack

  • 2021
  • 14.905 km
€ 279.950

Lees ook

Nieuws
McLaren 750S

McLaren verkent andere segmenten: elektrische SUV op komst?

Nieuws
McLaren Artura Spider

McLaren wordt mogelijk verkocht aan Nio-investeerder CYVN

Nieuws
McLaren W1

McLaren W1: F1- en P1-nazaat met 1.275 pk op de achterwielen

Nieuws
McLaren W1 teaser

McLaren P1-opvolger verschijnt zeer binnenkort

Nieuws
McLaren P1 Lego Lando Norris

Lego bouwt rijdende McLaren P1 op ware grootte

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.