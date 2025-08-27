Enorme verzameling McLarens onder de hamer

Bij oranje denken we niet alleen aan Nederland en aan het Oranjelegioen, maar ook aan McLaren. In de Formule 1 zorgt het team ook komend weekend in Zandvoort voor een extra oranje tintje, dat helemaal niets met ons land te maken heeft. Oranje, specifiek Papaya-oranje, is van oudsher aan McLaren verbonden. Iemand die het belang van oranje voor McLaren goed begreep, was Mansour Ojjeh, de schatrijke Frans-Saudi-Arabische ondernemer die tot aan zijn dood in 2021 grootaandeelhouder was van McLaren. Zijn privécollectie McLarens wordt nu geveild en alle auto's zijn oranje.

Het gaat om maar liefst twintig McLarens, met een 'Mansour Orange' gespoten McLaren F1 als mogelijk de meest interessante van het stel, want dat is de laatste McLaren F1 ooit gebouwd. Verder zien we onder meer diverse Senna's, een P1 GTR en een Elva. Bijzonder spul dus, zonder meer. De verzameling wordt geveild door Tom Hartley Junior, in opdracht van de familie Ojjeh. Misschien neemt McLaren F1-coureur Oscar Piastri alvast een voorschot op zijn kampioensbonus om er eentje te bemachtigen.