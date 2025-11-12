‘McLaren komt met V8-SUV en twee andere nieuwkomers’

McLaren had wat tijd nodig om de juiste koers te kiezen, maar heeft die volgens de laatste geruchten gevonden. De eerste SUV van het merk wordt naar verluidt toch niet elektrisch en ook op sportautogebied kunnen we de komende jaren nieuws verwachten.

Wordt het een elektrische SUV, of toch niet? Aanvankelijk leek de keuze van McLaren voor z’n eerste auto met achterdeuren op volledig elektrische aandrijving te vallen, maar de nieuwe eigenaar CYVN Holdings LLC voelt daar kennelijk toch niets voor. Tijdens een wereldwijde dealermeeting heeft McLaren daarom een SUV met een V8-benzinemotor aangekondigd, weet Automotive News. Het model krijgt de interne codenaam P47 en oogt volgens ingewijden ‘als een Porsche Cayenne Turbo GT, maar dan groter’. Reken op een coupé-achtige SUV met een sterk aflopende daklijn dus, maar dat hadden we je zonder ingewijden ook wel kunnen voorspellen. Ondanks de gelijkenis met de Porsche wordt de McLaren overigens wel een markante verschijning, volgens degenen die 'm al gezien hebben. De auto zal volgens hen opvallen in het segment van de exotische SUV’s, dus dat belooft wat.

Die nieuwe SUV moet in 2028 verschijnen, maar voor die tijd krijgen we ook jaarlijks meerdere nieuwtjes voorgeschoteld van de personenautoafdeling van McLaren. De eerste is de stiekem al gepresenteerde W1, die volgend jaar bij de dealers arriveert. In 2027 komt er dan als het goed is een nieuwe supercar met een V6 en bijna 800 pk, die tussen de Artura en de 750S in moet worden geplaatst. Deze auto introduceert bovendien een nieuwe designtaal en zou ‘een eerbetoon aan oudere McLarens’ zijn.

In 2027 komt er als het goed is ook een opvolger voor de ‘milde’ GTS (voorheen GT). Dat zou een 2+2 worden, wat doet vermoeden dat de auto sterker afwijkt van de rest van het McLaren-aanbod dan de GTS.

In 2028 krijgen we niet alleen de SUV te zien, maar moet ook een extra heftige afscheidseditie van de 750S verschijnen. Die auto zou 788HS gaan heten en in een oplage van slechts tweehonderd stuks gebouwd gaan worden. Een jaar later komt dan de geheel nieuwe opvolger van dit model, die de strijd kan aanbinden met Ferrari’s recent gepresenteerde 849 Testarossa.

Genoeg nieuws dus in deze uitgelekte toekomstplannen van McLaren, maar ook één grote ontbrekende factor. Wat dat is? Juist: de EV. Daarmee wil het merk voorlopig kennelijk niets te maken hebben.