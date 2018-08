LC én UX aangekleed Lexus met kleurrijk tweetal naar Pebble Beach

Lexus neemt twee op bijzondere wijze aangeklede modellen mee naar naar het Concours d'Elegance Pebble Beach: de LC Inspiration Concept en de UX 250h By Clark Ishihara.

Geen groot nieuws van Lexus tijdens het jaarlijkse Concours d'Elegance in Pebble Beach, wél twee bijzonder gekleurde 'studiemodellen'. Lexus brengt namelijk de LC Inspiration Concept en de UX 250h By Clark Ishihara mee naar het jaarlijkse autofeest.

De LC Inspiration Concept is in feite een LC 500 met een in Flare Yellow gespoten koets, dezelfde kleur die Lexus onlangs op de LC Yellow Edition introduceerde aan onze kant van de Atlantische Oceaan. De auto staat op 21-inch zwart lichtmetaal en ook het dak is zwart gespoten, hetzelfde geldt voor de achterspoiler. Net als bij 'onze' LC Yellow Edition wordt de gele kleur ook in het interieur doorgezet.

Opvallender is de UX 250h die Lexus heeft meegebracht. De auto is aangepast door ene Clark Ishihara van VIP Auto Salon, een Amerikaanse auto-aanpasser die zich specialiseert in modellen van Lexus. De koets van de nieuwe Lexus is bedekt met een opvallende blauwe wrap en de auto is voorzien van een dakrek waar de Lexus F Sport Carbon Fiber Road Bicycle (echt) op is gezet, een fiets die in het leven werd geroepen om het eind van de LFA-productie mee in te luiden. De UX 250h heeft een aangepast uitlaatsysteem, Vossen-wielen én beschikt over een verlagings- én een spoilerset.