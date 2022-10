Elektrische Lexus UX 300e krijgt flink grotere accu

De accu van de Lexus UX 300e meet voortaan 72,8 kWh. Tot dusver was dat 54,3 kWh. Het nieuwe exemplaar is goed voor een WLTP-bereik van 450 km, mits de Lexus op 17-inch wielen staat. Ga je voor 18 inch of groter, dan is het maximale bereik volgens de WLTP-norm iets beperkter: 440 km. Aan de aandrijving van de UX 300e verandert Lexus niks, de 204 pk en 300 Nm sterke elektromotor op de vooras blijft. Hetzelfde geldt voor de CHaDeMo-aansluiting voor het bijladen. Die was tot dusver goed voor een maximaal laadvermogen van 35 kW. Of die waarde bij de modeljaarupdate ook verbetert, laat Lexus niet weten.

De modeljaarupdate voor de UX 300e komt niet als verrassing. Een klein halfjaar geleden voerde Lexus 'm al door op de UX 250h, de hybridevariant van de kleinste crossover van het merk. Op een nieuwe optionele exterieurkleur genaamd Sonic Platinum na, verandert er met de update aan de buitenkant van de EV niks. In het interieur vormt Lexus' nieuwe infotainmentsysteem het grote nieuws.

Touchpad verdwijnt

Voortaan kun je kiezen uit een 8 of 12,3 inch groot aanraakscherm, in plaats van een 7 of 10 inch groot scherm bediend met een touchpad. Dat verdween van de middenconsole en maakte plaats voor de bediening van de stoelverwarming, of in minder luxe uitgevoerde varianten voor een opbergvakje. Om het touchscreen onder handbereik te plaatsen, schoof het scherm zo'n 14 centimeter dichter naar de bestuurder toe. Het systeem biedt meer mogelijkheden dan voorheen.

Hoewel de modeljaarupdate voor de UX zonder stekker ook een nieuwe uitvoering bracht, de F Sport Line, rept Lexus nog met geen woord over een dergelijke uitvoering voor de volledig elektrische UX. De importeur weet ook nog niet te melden of die er wel komt. Ook de prijzen voor de vernieuwde UX 300e zijn nog niet bekend. In 2021 ging de EV nog even flink in de uitverkoop en zakte de vanafprijs net onder de €40.000. Inmiddels kan instappen in een UX voor vanaf €51.995. Het is aannemelijk dat die vraagprijs hoger komt te liggen vanaf het moment dat de UX 300e een flink grotere accu aan boord heeft. De Europese leveringen van de geüpdatete UX 300e vinden plaats vanaf mei volgend jaar.