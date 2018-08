Neusje van de zalm? Kia teast Ceed GT

Binnenkort is het tijd voor gezinsuitbereiding bij Kia, want de Proceed staat te popelen om zichzelf te laten zien. Daarnaast komt Kia met een sportief sausje voor de compacte middenklasser. Van die neus zijn nu de eerste foto's op Kia's sociale kanalen beland.

Al tijdens de onthulling van de nieuwste generatie van de Ceed wist Kia aan AutoWeek te vertellen dat er op termijn een GT-versie aan het leveringsgamma zou worden toegevoegd. Als je een i30N-tegenhanger verwacht, moeten we je helaas teleurstellen. Het model belooft minder pittig dan zijn Koreaanse broer te worden. Maar je moet ook weer geen slap aftreksel verwachten, want de vorige Ceed GT was toch goed voor ruim 200 pk. Kia zelf spreekt over een "nieuw gespierd herkenbaar front." Na het oplichten van de foto zien we een bredere bumper met grote luchthappers aan weerskanten. De typische Kia-grille lijkt met veel chrome te zijn afgewerkt. Ook elders op de koets verwachten we verbredingen en sportieve accenten.

Daarnaast voegt Kia binnenkort ook een derde carrosserievorm aan het Ceed-portfolio toe. Naast de vijfdeurs hatchback en stationwagen ontmoeten we binnenkort de Proceed: een 'vierdeurscoupé'. De naam Pro Cee'd (zoals we die vroeger spelden) kennen we al van eerdere generaties, toen ging het echter om driedeurs koetsen. De nieuwe behoudt zijn achterdeuren. Ook van deze Proceed verschijnt een GT-versie. Of we op de foto de neus van een reguliere Ceed GT of een Proceed GT zien, is verder nog onduidelijk. Op de salon van Parijs trekt Kia het doek van beide modellen.