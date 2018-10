Uiterlijke aankleding Kia Ceed ook als GT-Line

Kia presenteert in Parijs niet alleen de Proceed en de GT-versies van de Ceed, maar ook de nieuwe GT-Line-uitvoering van laatstgenoemde.

Eerder deze maand presenteerde Kia de GT-versies van zowel de Ceed als de Proceed. Het tweetal krijgt de beschikking over een 204 pk en 265 Nm sterke 1.6 T-GDI en daarmee zijn het geen hardcore RS-concurrenten, maar meer 'warme' uitvoeringen. De uiterlijke aankleding van de modellen komt nu ook beschikbaar voor de milder gemotoriseerde Ceeds.

Kia stelt de nieuwe GT-Line-uitvoering beschikbaar voor zowel de Ceed hatchback als de Ceed Sportswagon. De Proceed is standaard al als GT-Line uitgevoerd. De GT-Line-versies zijn te krijgen in combinatie met de 120 pk en 172 Nm sterke 1.0 T-GDi, de 140 pk en 252 Nm sterke 1.4 T-GDi en met de 115 pk sterke 1.6 CRDi-dieselmotor, een blok dat in de Proceed overigens 136 pk levert.

Vanbuiten zijn de GT-Line-versies te herkennen aan de donkere omlijsting van de grille, de speciale 17 of 18 inch grote lichtmetalen wielen en de afwijkende mistlampbehuizing. Vanbinnen geeft Kia de auto's een zwart hemeltje en een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel. Sportstoelen met hogere wangen en een bekleding van zwart suède zijn standaard.

De Ceed GT-Line is standaard voorzien van sportstoelen voorin met steviger en grotere wangen ten opzichte van de standaard stoelen van de Ceed. Deze stoelen zijn uitgevoerd in zwart suède in combinatie met grijze stiksels en biezen.

De GT-Lines zijn leverbaar vanaf het tweede kwartaal volgend jaar. De prijzen volgen in een later stadium.



