Met z'n zevenen de zon in Hyundai Australië toont Santa Fe Cabriolet

In Australië komt Hyundai met een wel heel bijzonder knutselwerkje: een open versie van de nieuwe Santa Fe. Na de Espace van Top Gear is dit vermoedelijk de eerste zevenzits cabriolet.

De Range Rover Evoque Convertible hoeft zich nog geen zorgen te maken, want het blijft bij dit ene exemplaar van Hyundai's importeur aan de andere kant van de wereld. De bewuste Santa Fe is volgens het Australische Caradvice opengesneden met als doel het interieur beter in beeld te kunnen brengen in televisiereclames en is dus nooit bedoeld als daadwerkelijk designvoorstel. Des te verrassender is het dat de auto aardig lijkt te zijn afgewerkt. De plaatsen waar dak en raamstijlen overgaan in het luchtledige zijn netjes afgewerkt en de haaienvin-antenne is op de afgeknotte achterklep geplaatst. Bovendien rijdt de auto gewoon, getuige de beelden die Caradvice maakte tijdens een exclusieve proefrit. We kunnen ons voorstellen dat er hier en daar een kraakje en piepje hoorbaar is geweest, maar de ervaring om met zeven man in de open lucht over de weg te gaan, moet dat ruimschoots compenseren.

Hoewel deze Hyundai nu een rijdende grap is geworden, lijkt de SUV-cabriolet op een uiterst voorzichtige wijze aan z'n plekje in de markt te werken. Na de Nissan Murano Cross Cabriolet en de eerdergenoemde Range Rover Evoque komt Volkswagen binnenkort met een open versie van de T-Roc. Een cabriolet op basis van de Honda CR-V hebben we ook al gezien, maar die auto gaat net als de Hyundai zeker niet in productie.