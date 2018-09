Mooie bunker Gepantserde Aston Martin DB11 te koop

Slideshow

Als het gaat om gepantserde auto's gaan de gedachten al snel uit naar enigszins door hun hoeven gezakte 7-series en S-klasses, maar alles kan bij de fabrikanten van dit soort rijdende bunkers. Deze Aston Martin DB11 is daar een uitstekend voorbeeld van.

Met deze DB11 lijkt op het eerste gezicht weinig aan de hand. Aan de buitenkant is de auto nagenoeg identiek aan een standaard DB11, alleen de dikke rand onderaan de voorruit geeft weg dat hier meer aan de hand is. Dat 'meer' is B4-bepantsering van de firma Trasco. Dat bedrijf noemt de speciale, lichtgewicht verstevigingen van de zwarte Brit 'A-kip', van 'anti-kidnapping'. De deuren zijn verzwaard met ballistisch staal gecombineerd met composietmaterialen en de ruiten zijn, zoals ook te zien is op de foto's, aanzienlijk dikker dan standaard. Het lijkt erop dat het interieur de operatie volledig heeft overleefd. Ook de rijeigenschappen ondervinden volgens de makers niet al teveel hinder van de extra beveiliging, want het pakket weegt in totaal 'slechts' 150 kg.

De zwarte Aston Martin staat naar verluidt in Bremen en is opgedoken op 'exclusieve Marktplaats' JamesEdition.com. De auto is te koop, maar dient daarnaast als uithangbord voor Trasco. Dat zegt nagenoeg alle auto's van bepantsering te kunnen voorzien, van SUV's tot sportauto's als deze. Er zijn echter grenzen: de open Aston Martin DB11 Volante staat naar verluidt niet in de catalogus…