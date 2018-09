Medio 2020 op de markt! Ford teaset EV met Mustang-invloeden

Ford komt verrassend uit de hoek en schetst de achterzijde van een hagelnieuwe EV die geïnspireerd is op... de Mustang!

In 2017 maakte Ford grootste elektrificatieplannen bekend. Zo stampte het merk Ford Team Edison uit de grond, een naar uitvinder Thomas Edison vernoemde club bollebozen die voor alle afzetmarkten EV's gaan ontwikkelen. Het merk investeert 11 miljard dollar in de ontwikkeling van 40 geëlektrificeerde modellen die binnen nu en 2022 op de markt moeten komen. Van die 40 modellen zijn er maar liefst 16 volledig elektrisch. Van één van die EV's krijgen we nu alvast een teaser voorgeschoteld.

Wat deze nieuwe EV betreft, houdt Ford de lippen nog behoorlijk stijf op elkaar. Wel weten we dat de auto medio 2020 op de markt komt en dat Ford voor de auto een actieradius van 482 kilometer voor ogen heeft. De Mustang dient als inspiratiebron en dat zien we onder meer in vorm die de achterlichtunits hebben gekregen. Het ligt in de lijn der verwachting dat Ford van de volgende generatie Mustang eveneens een elektrische versie op de markt brengt. Of de auto op deze afbeelding de eerder aangekondigde Mach 1 wordt, is nog niet met zekerheid te zeggen.