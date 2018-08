Met 275 pk op pad Ford Focus ST zonder plakkers

Daar is -ie weer: de Ford Focus ST. Ditmaal is de definitieve koets van de nieuwe hothatch wel héél goed in beeld verschenen.

Liefhebbers van scherp sturende compacte middenklassers wachten sinds de lancering van de nieuwe Focus met smart op de komst van de RS-versie. Ook de ST belooft weer een auto te worden die rijplezier zeer hoog in het vaandel heeft staan. Vandaag is die laatste versie weer opgedoken, en hoe!

Vorige week publiceerden we nog foto's van een ingepakte Ford Focus ST op de Nordschleife en vandaag hebben we de auto zonder camouflagewerk in beeld. De auto is in de Verenigde Staten gefotografeerd waar z'n testrijders er een trailer mee van hot naar her rijden. De snuit is agressiever vormgegeven dankzij de van forse koelopeningen voorzijde voorbumper. Aan de achterzijde plaatst Ford niet alleen een sportief vormgegeven bumper - compleet met diffuser - maar ook een achterspoiler. De uitlaateindstukken lijken nog iets te klein voor de openingen waar ze doorheen priemen, mogelijkerwijs krijgt de productieversie grotere stortkokers.

Achter het lichtmetaal is de potentere remmerij zichtbaar. Die grotere schijven zijn natuurlijk welkom, daar de Focus ST om en nabij de 275 pk gaat leveren. Of de ST Diesel terugkeert, is nog niet zeker. Mocht Ford toch een ST Diesel gaan voeren, dan is het denkbaar dat deze een variant van de 2,0-liter biturbo TDCi krijgt. Bij ons levert Ford een 210 pk sterke variant van die dieselmotor in de Edge.