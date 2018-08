Weinig relevant, toch interessant Facelift voor Peugeot 408

Slideshow

Peugeot heeft de tweede generatie van de 408 gefacelift. Deze auto is niet in Europa leverbaar en dat vraagt enige duiding.

Gisteren schreven we over Hyundais opmerkelijke keuze om de op de Chinese markt geleverde derde generatie Tucson een compleet andere facelift te geven dan het Europese model. Vandaag duiken we opnieuw de Chinese onduidelijkheid in en wel met Peugeot. In China is namelijk een gefacelifte 408 gepresenteerd, een auto die moeilijk te plaatsen is.

In 2014 presenteert Peugeot de tweede generatie van de 408, een 4,75 meter lange sedan die net als onder andere de 308 op het EMP2-platform is geplaatst (foto 8 en 9). Tussen de wielen van de sedan bevindt zich een afstand van 2,73 meter, 11 centimeter meer dan bij de hier bekende 308 (2,62 meter). Peugeot bouwt de auto zowel in China als in Maleisië. Ook in Rusland en Zuid-Amerika kun je een 408 aanschaffen, al krijg je dan een gefacelifte versie (foto 10, 11 en 12) van de in 2010 op de markt verschenen (foto 13 en 14) en op de vorige generatie 308 gebaseerde 408 afgeleverd.

Je zou de huidige 408 dus kunnen zien als een sedanversie van de momenteel actuele 308, maar om de verwarring compleet te maken levert Peugeot in China ook nog eens een 308 Sedan (foto 15 en 16). De wielbasis van die auto, waarvan de achterzijde twee jaar geleden al een hint gaf naar de vormgeving van de 508, komt echter overeen met die van de 308 Hatchback en de 308 SW. Zie de 408 dus als een langere, ruimere sedan op basis van de 308.

Terug naar het nieuws. Het is tweede generatie van de 408 die nu een facelift heeft ondergaan. De sedan krijgt een grotere grille, waarbij de horizontale lamellen plaats hebben gemaakt voor een heel ander motief. De omlijsting van de grille is nieuw en de auto krijgt een compleet nieuwe voorbumper met scherpere lijnen. Het interieur blijft gelijk aan dat van het model van voor de facelift. Opmerkelijk genoeg kiest Peugeot er dus niet voor om de auto de bekende i-Cockpit mee te geven. Achter op de 408 krijgen andere achterlichtunits een plek. Die verlichting wordt met zijn drie verticale 'streepjes' enigszins in lijn gebracht met die van de rest van de Peugeot-familie, al ogen de achterlichten van de 308 Sedan moderner.

Op de motorenlijst verschijnen een geblazen 1,2-liter PureTech-driecilinder die 136 pk levert, de 230THP, en een 1,6-liter PureTech-viercilinder die het tot 167 pk schopt, de 350THP.