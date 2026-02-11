De vernieuwde Peugeot 408 zet koers naar Nederland. Hij arriveert met interessante nieuwe prijzen in de showrooms. De plug-in hybride en elektrische Peugeot 408 zijn namelijk duizenden euro's goedkoper dan ze eerder waren.

Begin dit jaar trok Peugeot tijdens het Autosalon van Brussel het doek van de gefacelifte 408. De vernieuwde Peugeot 408 ging de eerder opgefriste 308 achterna en keerde met een nieuw front en een subtiel aangescherpte achterzijde terug van een sessie op de Franse snijtafels. Voor de vernieuwde Peugeot 408 betaal je flink minder dan voor het model van voor de facelift. Althans, als je voor de elektrische of plug-in hybride 408 gaat.

De 145 pk sterke mild-hybride Peugeot 408 is er vanaf €39.990 en is daarmee €1.660 goedkoper dan voorheen. De elektrische Peugeot e-408 kost je voortaan €40.990, terwijl je daar eerder nog minimaal €42.980 voor neertelde. Bijna €2.000 winst dus. De echte prijspakker is de plug-in hybride 408. Die is met zijn nieuwe vanafprijs van €41.990 maar liefst €4.360 voordeliger geworden.

Tijdens het bijpunten van de 408 nam Peugeot ook de aandrijflijnen onder handen. De elektrische Peugeot e-408 kreeg er 3 pk en 3 kilometer bereik bij en schopt het tot 213 pk en 456 kilometer actieradius. De plug-in hybride 408 kreeg er eveneens vermogen bij. Die is nu 240 pk in plaats van 225 pk sterk. De mild-hybride versie moet het zonder wijzigingen doen en is opnieuw 145 pk sterk.