De Peugeot 308 werd vorig jaar gefacelift en dan kan de daarvan afgeleide Peugeot 408 natuurlijk niet lang achterblijven. Dit is de vernieuwde Peugeot 408. Hij is er direct ook als elektrische e-408, terwijl de mild-hybride en plug-in hybride varianten gewoon blijven bestaan.

Ruim een jaar nadat Peugeot in 2021 de huidige generatie 308 onthulde, breidde het merk zijn leveringsgamma uit met de van dat model afgeleide 408. De 308 werd in augustus vorig jaar vernieuwd en gelukkig voor de Peugeot 408 hoeft hij niet een jaar te wachten voor zijn afspraak op de Franse snijtafels. Tijdens het Autosalon van Brussel trekt Peugeot namelijk al het doek van de vernieuwde cross-over.

De Peugeot 408 was recht van voren al nauwelijks van de 308 te onderscheiden en dus is het niet verwonderlijk dat de vernieuwde versie dezelfde snuit als de gefacelifte 308 krijgt aangemeten. Dat betekent dat de verticale led-uitlopers zijn verdwenen en dat hij nu ook een voorzijde heeft met opgesplitste verlichting. De uit drie diagonale lijnen opgebouwde led-dagrijverlichting zit daarbij hoog in het front, een laag eronder treffen we de daadwerkelijke koplampen aan. Die zijn optisch verstopt in een zwart deel van de bumper dat als koelopening moet doorgaan, maar dat niet is. Ook nieuw is de wijze waarop de grille is ingevuld. Het geheel bestaat uit een bonte verzameling diagonale elementen. Bij de GT- en GT Exclusive-uitvoeringen is het Peugeot-logo dat centraal in de grille zit verlicht. Hoog in het front - tussen de grootste lichtunits - vinden we meer led-opvulling.

Het optische nieuws is aan de achterzijde bescheidener van aard. Hier maakt het Peugeot-logo dat voorheen tussen de achterlichten zat, plaats voor de uitgeschreven merknaam. Die is uiteraard ook verlicht. Interessant: de vernieuwde 408 is de eerste Peugeot die iets dergelijks op zijn bips heeft. Zoals bij een facelift vrijwel verplicht krijgt ook de 408 nieuwe wiel- en kleuropties.

Elektrische Peugeot e-408

De elektrische e-308 wisselde bij zijn facelift zijn oude accu in voor een groter exemplaar met een capaciteit van 58,2 kWh. De Peugeot e-408 had die accu al en behoudt hem dan ook. De elektromotor krijgt er drie pk bij en brengt nu 213 pk en 343 Nm op de been. Die combinatie is goed voor een actieradius van maximaal 456 kilometer. Daar is een beetje winst behaald, voorheen kwam de e-408 tot 453 kilometer ver. Snelladen kan net als voorheen met maximaal 120 kW.

Peugeot 408: mild-hybride en plug-in hybride

De Peugeot 408 blijft ook verkrijgbaar met benzinemotoren. Er is een mild-hybride Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 die met zijn naam eigenlijk al alles weggeeft. Die 145 pk sterke variant heeft een 1.2 driecilinder benzinemotor en de bekende zestraps automaat met elektromotor en dubbele koppeling. Aan de techniek van de mild-hybride 408 is niet gesleuteld. Aan de hardware van de plug-in hybride 408 wel.

De Peugeot 408 Plug-in Hybrid was voorheen namelijk 225 pk sterk, maar brengt nu 240 pk op de been, ondanks dat het vermogen van de 1.6 benzinemotor (180 pk) en elektromotor (125 pk) niet is opgeschroefd. De 14,6 kWh (netto) accu is ongewijzigd en is goed voor een elektrisch bereik van 85 kilometer.

Prijzen van de vernieuwde Peugeot 408 zijn er nog niet.