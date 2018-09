In februari volgend jaar op de markt! Dít is de Seat Tarraco!

Skoda's Karoq heeft de Kodiaq als grote broer en vandaag is de dag dat de Seat Ateca deze hagelnieuwe Tarraco boven zich krijgt!

De Tarraco is na de Arona en de Ateca de derde en direct de grootste cross-over van de Seat-familie. Waar de Kodiaq de grotere broer is van de Skoda Karoq moet je deze Tarraco zien als de ruimere broer van de Ateca. De exacte afmetingen van de auto houdt Seat nog even onder de pet. De Ateca heeft in elk geval dezelfde wielbasis als de Karoq (2.638 mm) en dus ligt het in de lijn der verwachting dat de afstand tussen de voor- en achteras bij deze Tarraco overeenkomt met die van de Skoda Kodiaq. Dat betekent dat ook deze Seat, die net als de Kodiaq beschikbaar komt als vijf- en als zevenzitter, een wielbasis van 2.791 mm heeft.

De Tarraco, een naam die is afgeleid van de Spaanse stad Tarragona, meet 4,74 meter in de lengte en is 1,66 meter hoog. Daarmee is hij opvallend langer dan Tsjechische broer Kodiaq (4,70 meter). Volgens Seat laat het met de designtaal van de Tarraco zien hoe toekomstige modellen van het merk zullen worden vormgegeven. De Style- en Xcellence-versies krijgen standaard ledverlichting. Optioneel levert Seat Dynamic Chassic Control, een systeem waarmee de bestuurder het karakter van de auto naar wens meer op comfort of op sportiviteit kan afstellen.

Op de motorenlijst komen uiteraard een reeks TSI-benzine- en TDI-dieselmotoren te staan. De benzinelijst begint met een 150 pk sterke 1.5 TSI, die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak die het vermogen naar de voorwielen stuurt. Een trede daarboven staat een 190 pk sterke 2.0 TSI, die standaard is gekoppeld aan een zeventraps DSG-bak die de krachten juist over alle vier de wielen verdeelt. Dieselen kan met een 2.0 TDI, die in twee versies beschikbaar komt: met 150 pk en met 190 pk. De minst krachtige van die twee heeft standaard een handbak en is een voorwielaandrijver. De 190 pk sterke versie heeft net als de krachtigste benzineversie de DSG-transmissie en 4Drive-aandrijving. Seat belooft dat de auto later ook met "alternatieve aandrijftechnologiën" beschikbaar komt. Verwacht in elk geval dus een geëlektrificeerde versie!

De Tarraco komt in 2019 op de Nederlandse markt. Prijzen en exacte specificaties voor de Nederlandse markt volgen in de aanloop naar de introductie.