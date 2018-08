Het gezicht van toekomstige Opels Dit is de Opel GT X Experimental

Bij Opel werd in het diepste geheim gewerkt een een concept car die de koers van de komende jaren moet gaan bepalen. AutoWeek was daar bij aanwezig, maar mocht er niets over loslaten; tot nu, want vandaag gaat het doek van de GT X Experimental.

De Opel GT X Experimental is als een compacte cross-over opgedroogd. Aangezien hij als richtingaanwijzer dient voor het Pace!-plan, dat voorschrijft dat in 2024 elk nieuwe model van Opel verkrijgbaar is als volledig elektrische auto, geldt dat ook voor deze concept. Hij is voorzien van een 50 kWh lithium-ion-accu die inductief, dus draadloos, kan worden opgeladen. Opel wil laagdrempelig blijven en daarom is de autonomie van de GT X Experimental 'beperkt' tot niveau 3.

Deze designlijn wordt door Opel Kompas genoemd. Aan de voorkant uit dat zich in twee lijnen, die elkaar kruisen in het logo. De vouw over de neus maakt daar deel van uit. Hij moet ons de Manta doen herinneren, maar is in dit geval wat afgevlakt. Dit omdat het een cross-over is. Sportievere Opels van de toekomst krijgen een scherpe lijn.

Wie in de lijnen rond de koplampen een vleugje Saab 9-5 meent te herkennen, heeft niet aan de paddo's gezeten.

Het zwarte plexiglazen paneel herbergt behalve de verlichting ook de sensoren voor de hulpsystemen. De vorm is geïnspireerd op het vizier van een helm en heet daarom Visor. Wie in de lijnen rond de koplampen een vleugje Saab 9-5 meent te herkennen, heeft niet aan de paddo's gezeten. De verklaring lees je in de nieuwe AutoWeek.

De 'Visor'-lijnen zien we terug op het dashboard, waar een breed scherm domineert. Het is zo rustig mogelijk gehouden, wat wordt bekroond met de naam Pure Panel. De stoelen zijn zwevend gemonteerd en hebben ingebouwde speakers, waardoor de deurpanelen minder ruimte innemen, wat weer ten goede komt van de ruimte voor inzittenden. Die worden verwelkomd door wijd openslaande deuren, waarvan de achterste naar achteren openklappen.

Het werelddebuut van de Opel GT X Experimental zal plaatsvinden tijdens een speciaal evenement in Duitsland, waarna de concept langs Europese steden zal gaan. De tourdata zijn nog niet bekend.

