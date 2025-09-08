Net als de Alfa Romeo Junior heeft nu ook het Duitse neefje van die auto een sportieve topversie. Die heet niet Veloce, maar GSe. We liepen er op de IAA een rondje omheen.

Stellantis is heer en meester in het delen van aandrijflijnen en dus kon je er vergif op innemen dat de 280 pk sterke elektrische aandrijflijn die in de Alfa Romeo Junior Veloce terechtkwam, niet aan die auto zou zijn voorbehouden . De Lancia Ypsilon is er inmiddels als als 280 pk krachtige HF, de Peugeot 208 als 280 pk krachtige GTi en nu krijgt ook de Opel Mokka de beschikking over de 280 elektropaarden. Dit is de Opel Mokka GSe, een sportieve topversie van de elektrische Mokka Electric.

Met zijn 280 pk sterke elektromotor op de voorwielen snelt de Mokka GSe vanuit stilstand in 5,9 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 200 km/h. Ter vergelijking: de reguliere Mokka Electric heeft voor de 0-100-sprint exact 9 seconden nodig en is goed voor een topsnelheid van 150 km/h. De auto heeft daarbij een mechanisch sperdifferentieel, nieuwe schokdempers, een aanzienlijk stijvere achteras, extra krachtige remmerij én een scherper afgestelde stuurinrichting. De GSe ligt één centimeter dichter boven het asfalt dan de 156 pk sterke smaken. Vanbuiten herken je de Mokka GSe onder meer aan zijn dikkere bumperwerk rondom, evenals aan de nieuwe 20-inch lichtmetalen wielen waar Opel fabriek-af Michelin Pilot Sport EV-rubber omheen vouwt in de maat 225/40. De remklauwen achter het lichtmetaal zijn geel gespoten. Overigens kom je gele details op meer plekken tegen, waaronder in het met witte en gele accenten afgeladen interieur. Voorin tref je onder meer met alcantara beklede sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen aan, evenals een aan zowel onder- als bovenzijde afgeplat stuurwiel en aluminium pedalen.