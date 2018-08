Kleine vermogensboost Brabus doet nieuwe Mercedes-Benz G-klasse

Brabus is een van de eerste tuners die zich op de nieuwe G-klasse heeft gestort. Het bedrijf pakt een G 500 bij z'n kladden, maar gaat er nog relatief voorzichtig mee om.

Hoewel Mercedes-Benz van de nieuwe G-klasse al een AMG-versie heeft gepresenteerd, is het niet die topversie die door Brabus onder handen is genomen. Ongetwijfeld volgt Brabus' visie op die G 63 later; eerst krijgen we te maken met een G 500 die met de Brabus-kruidenmix besprenkeld is .

De G 500 die Mercedes-Benz na het in ontvangst nemen van zo'n € 177.000 aflevert, heeft een 422 pk en 610 Nm sterke 4,0-liter biturbo-V8 in zijn hoekige neus . Brabus schroeft z'n '500 PowerXtra'-module op het blok, waarmee het vermogen toeneemt naar 500 pk en 710 Nm. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is daarmee in 5,7 tellen voorbij. De standaardversie heeft voor dezelfde sprint 0,2 tel langer nodig. De topsnelheid blijft elektronisch begrensd op 210 km/h.

Natuurlijk is de G ook vanbuiten volgehangen met aangepast bumperwerk, ledjes, leer en wielen in de maat tot 23 inch. Dat Brabus wel van detailwerk houdt, blijkt uit de ontgrendelingsknopjes aan de binnenkant van de portieren, knopjes waarin zelfs het Brabus-logo is verwerkt.