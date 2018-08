Smaakmaker Blik to the Future: Kia Proceed

Kia schiet met de nieuwe Ceed met grof geschut op de Europese automarkt. De derde generatie van het model – je schrijft zijn naam nu zonder apostrof, dat oogt Europeser – moet de Europeanen van zijn kwaliteiten overtuigen, een missie die de begin dit jaar gepresenteerde hatchback niet in z'n eentje hoeft te volbrengen. Dit jaar komt deze Proceed namelijk de gelederen versterken.

Een kleine terugblik. In februari van dit jaar introduceerde Kia zijn derde generatie Ceed. De auto werd in eerste instantie alleen als vijfdeurs hatchback gepresenteerd, maar wie zich de vorige generaties herinnert, weet natuurlijk dat het daar niet bij blijft. Net als bij zijn twee voorgangers het geval was, kreeg de Ceed in maart van dit jaar gezelschap van de Ceed Sportswagon. De nu uit twee carrosserievarianten bestaande Ceed-familie wordt dit jaar uitgebreid met de Proceed; een bekende naam, maar een andere auto.

Bij de vorige twee generaties Ceed plakte Kia de naam Proceed, toen nog geschreven als Pro_Cee'd, op een spannender getekende driedeurs hatchback. Dergelijke modellen zien er veel gelikter uit dan de vijfdeurs modellen, maar de Europese consument wil er niet meer aan. Auto's als de Renault Mégane, Volkswagen Golf en Peugeot 308 zijn net als praktisch alle andere compacte middenklassers niet meer in driedeursversie leverbaar. Om het Ceed-gamma toch wat extra schwung te geven, voegt Kia er dan deze bijzonder gelijnde Proceed aan toe.

Gelikt ogend model

De Proceed is de productieversie van de al in september 2017 getoonde Proceed Concept, een over het algemeen warm ontvangen studiemodel in de vorm van een stationwagon met een sterk aflopende daklijn. Een merk als Mercedes-Benz plakt op vergelijkbare modellen als de CLA- en CLS-klasse heel eigenwijs de term Shooting Brake. Dat is het natuurlijk niet, een shooting brake is in feite een apart vormgegeven driedeurs, een combinatie van een coupé en een stationwagon. Dat neemt niet weg dat Kia met de nieuwe Proceed een spraakmakend ontwerp heeft neergezet.

Natuurlijk zijn de typische concept-glimmers van de Proceed Concept van de auto gehaald, maar in grote lijnen blijft Kia trouw aan het ontwerp van dat studiemodel. De Luminline gedoopte lichtgevende strip rond de raampartij is vervangen door een vergelijkbare chroomstrip en ook de 20-inch wielen hebben natuurlijk het veld moeten ruimen. Wat overblijft, is een stijlvol model waarmee Kia zijn sportieve aspiraties niet bepaald onder stoelen of banken steekt. Verwacht geen pure pakezel, want de fraaie vorm vraagt natuurlijk een offer onder de achterklep.

K2-platform

Net als zijn hatchback- en stationwagonbroers staat de Proceed op Kia's nieuwe K2-platform, een basis die hem een wielbasis van 2,65 meter geeft. De bekende Ceeds zijn leverbaar met een 120 pk sterke 1.0 T-GDI en met een 1.4 T-GDI die 140 pk levert. Of de 1.6 CRDi ook naar de Proceed komt, is nog even de vraag. Technisch is de Ceed immers sterk verwant aan de Hyundai i30 Fastback en die moet het - in tegenstelling tot de i30 hatchback en i30 Wagon - namelijk ook zonder zelfontbrander doen. Gelukkig denkt Kia wel aan een krachtiger benzineversie, maar een N-achtige van Hyundai wordt dat niet. Kia hangt een 1.6 T-GDI in de GT-versie, een waarschijnlijk zo'n 200 pk sterke viercilinder, waarmee ook de Proceed opeens nog meer karakter krijgt. Tijdens de autosalon van Parijs trekt Kia niet alleen het doek van de op hier getekende Proceed, maar ook van de GT-versies.