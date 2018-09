De A-klasse achterna Blik to the Future: Audi A3

Slideshow

De Mercedes-Benz A-klasse is op dit moment met afstand de modernste auto in zijn segment, maar de concurrentie volgt snel. Audi, bijvoorbeeld, komt volgend jaar met deze nieuwe A3!

BMW komt binnen afzienbare tijd met een nieuwe voorwielaangedreven 1-serie, Volvo werkt hard aan een nieuwe V40 en Alfa Romeo heeft ons wederom een nieuwe Giulietta beloofd. Tel daarbij op dat ook de Lexus CT op zijn laatste benen loopt en je weet dat we midden in een ware vernieuwingsslag van compacte premiummodellen zijn beland. Audi zet zijn traditie van voorzichtige evoluties niet aan de kant voor de vierde generatie van de A3, wat niet betekent dat alles bij het oude blijft. De auto wordt enkele centimeters langer en breder en krijgt een achterruit die wat vlakker lijkt te liggen dan bij de huidige Sportback het geval is. Die populaire koetswerkvariant blijft een optische mengelmoes tussen een hatchback en een stationwagon. De driedeurs A3 keert niet terug wegens te weinig vraag, maar de sedan blijft wel intact. Ook de voortzetting van de A3 Cabriolet lijkt een logische stap, al is het beleid van veel autofabrikanten op dit gebied nogal wispelturig te noemen. In vergelijking met zijn modernere merkgenoten A6, A7 en A8 ontbreekt het de koets van de huidige A3 vooral aan opvallend geaccentueerde wielkasten en bijzonder hoekige lichtunits, wat bij de modelwissel wordt rechtgezet. De koplampen verdienen eveneens een aparte vermelding, want die krijgen de beschikking over de opvallende uitstulping aan de onderzijde die ook bij de nieuwe Q8 direct in het oog springt. Zo heeft Audi nog meer ruimte voor zijn opvallende (matrix-)ledtechniek, die na de grotere modellen ongetwijfeld zijn weg naar het compacte segment vindt. Zo gaat het altijd met noviteiten, dus geldt het ook voor Audi's nieuwe, rondom touchscreens opgebouwde interieurconcept. Weg met het inklapbare MMI-scherm en de bijbehorende draaiknop en erin met een groot centraal gepositioneerd aanraakscherm. Eén exemplaar, inderdaad, want Audi bewaart de volledig digitale klimaatregeling voor de grotere modellen. Het A3-dashboard zal dan ook sterk lijken op dat van de recent geïntroduceerde Q3. Grote, platte vlakken, meters pianolak en aluminium en bijzonder vormgeven details moeten ook hier voor de sfeer zorgen. Een optioneel digitaal instrumentarium dient als ondersteuning voor het hoofdscherm. De digitaliseringsslag is ook hard nodig, want met de A-klasse heeft Mercedes juist op dit gebied de bakens van het segment stevig verzet. De kleinste 'Benz' doet op dat gebied nauwelijks onder voor zijn grotere broertjes en biedt zelfs enkele unieke gimmicks, dus is er voor Audi werk aan de winkel.

Door met diesel

Audi heeft in het recente verleden geen gelegenheid onbenut gelaten om aan te tonen dat het ondanks het dieselschandaal nog volop gelooft in deze brandstof. Ook voor de A3, die wederom op het MQB-platform rust, staan verschillende TDI-motoren klaar. Verwacht onder meer een 35 TDI met 150 pk en een 190 pk sterke 40 TDI. Daarnaast maken we kennis met een reeks TFSI-benzinemotoren, waarbij de lichtste versie in beginsel 150 pk levert en er later wellicht nog een basisversie volgt. Elektrificatie beperkt zich bij de A3 voorlopig tot mild hybrid-techniek, van echte hybrides of zelfs volledig elektrische varianten is vooralsnog niets vernomen. Audi is onder het E-tron-label natuurlijk wel met dit soort voertuigen bezig, maar of de binnenkort te onthullen E-tron binnen afzienbare tijd een compact broertje krijgt, valt nog te bezien. De Audi A3 verschijnt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar.