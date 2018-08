Alfa's sportieve toekomst Blik to the Future: Alfa Romeo GTV en 8C

Fiat Chrysler Automobiles presenteerde onlangs wederom een uitgebreid pakket plannen voor de komende vijf jaar. In die plannen is een grote rol weggelegd voor Alfa Romeo, dat onder meer komt met een nieuwe Giulietta en een SUV boven de Stelvio. Vandaag kijken we echter naar de sportievelingen in Alfa's nabije toekomst: de GTV en de 8C!

Liefhebbers zitten nu vast al op het puntje van hun stoel, want dit zijn namen die we kennen van uiterst smakelijke Alfa's uit het verleden. Een GTV was in de jaren 70 een op de Alfetta gebaseerde en door Giugiaro getekende sportieveling. In de jaren 90 keerde die naam terug op de coupéversie van de bijzonder opvallend gelijnde Spider van die tijd. De nieuwe GTV wordt weer op een meer alledaags model gebaseerd en blijft in veel opzichten ook trouw aan die roots. Afgaande op de nu beschikbare informatie laat de auto zich omschrijven als een Giulia Coupé, maar Alfa Romeo gaat niet mee in de trend van platgeslagen vierdeurs sedans en liftbacks met die naam. De GTV is een echte tweedeurs, met een sportieve daklijn, een lage raampartij en een lange neus. Aan voor- en achterzijde is de verwantschap met de Giulia goed te zien, al zorgen de nodige kleine wijzigingen voor voldoende onderscheid. De agressieve koplampen met driedubbele led-ornamenten keren wellicht ook op de sedan terug, want een GTV-introductie is een uitstekend moment voor een facelift van de in 2016 geïntroduceerde Giulia. Hoezeer de GTV ook aan die auto gelinkt is, Alfa Romeo zet de GTV nadrukkelijk als een sportieveling neer. Het merk spreekt over een perfecte gewichtsverdeling, vierwielaandrijving én een motor die, mede dankzij milde elektro-ondersteuning, tot meer dan 600 pk moet komen. Met zo'n GTV Quadrifoglio krijgen de M4's en C 63s'en van deze wereld er een geduchte concurrent bij.

V6

Als vier zitplaatsen niet zo nodig zijn en je liever een échte supersporter in huis haalt, past de toekomstige Alfa Romeo 8C wellicht beter in het plaatje. Ook deze letter-cijfercombinatie speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Alfa en gaat zelfs terug tot de jaren 30. Veel recenter is de 8C Competizione, een bijzonder exclusieve super-GT die volgens sommigen de mooiste auto aller tijden is. Alfa Romeo bespeelt doelbewust liefhebbersharten door de naam op de planning te zetten, maar de toekomst van het model ziet er op papier bijzonder rooskleurig uit. De nieuwe 8C lijkt nog sportiever te worden dan de laatste ïncarnatie en krijgt een achter de voorstoelen gemonteerde middenmotor. Net als bij de GTV lijkt de kans groot dat het gaat om de 2,9-liter V6 die we kennen uit de huidige Q-modellen, maar door een elektromotor op de vooras verdeelt Alfa's topmodel meer dan 700 pk over beide assen. Het sprintje van 0 naar 100 zou daarmee in minder dan 3 seconden achter de rug moeten zijn, terwijl een bijzonder wulps gelijnd koetswerk de achterblijvers in katzwijm achterlaat. Een concrete introductiedatum voor Alfa's fraaie coupés is er nog niet, maar het merk geeft wel te kennen dat de complete familie-uitbreiding voor 2022 een feit moet zijn.