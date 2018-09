Verder waar de 1-serie stopt Blik to the Future: Alfa Romeo Giulietta

Met de Giulia en de Stelvio heeft Alfa Romeo laten zien dat het er weer bovenop wil komen, maar sinds de introductie van die twee modellen blijft het weer akelig stil. Toch zou er wel degelijk een nieuwe Giulietta in het vat zitten. Die auto moet niet alleen Alfa-liefhebbers, maar in het bijzonder ook BMW-rijders verleiden.

Liefhebbers van Alfa Romeo moeten inmiddels wel over een ijzeren geduld beschikken, want de Italianen weten de levensduur van hun modellen doorgaans op te rekken tot ver voorbij de oorspronkelijke houdbaarheidsdatum. Met de moderne, fraaie en goed in de smaak vallende Giulia en Stelvio heeft het merk zichzelf ontegenzeggelijk weer op de kaart gezet, maar naast die nieuwe modellen valt de hoge leeftijd van de compacte Mito en Giulietta extra op. De Mito krijgt naar verluidt geen opvolger, maar voor de Giulietta moet op termijn wel degelijk een vervanger verschijnen. Dat is ook nodig, want Alfa Romeo heeft de ambitie om de jaarlijkse verkoopcijfers tussen nu en 2022 van 170.000 naar 400.000 op te krikken. De huidige Giulietta verscheen in 2010 en kreeg in 2016 voor het laatst een update, maar de verschillen met het origineel zijn minimaal. Hoog tijd voor opvolging dus, en die nieuwkomer komt volgens Alfa op het platform van de Giulia te staan. Daarmee wordt Alfa's compacte hatchback naar alle waarschijnlijkheid de enige achterwielaandrijver van zijn segment, want de BMW 1-serie komt na de eerst volgende generatiewissel op BMW's voorwielaangedreven UKL-platform te staan. Voor 1-serie-rijders die gehecht zijn aan het traditionele aandrijfconcept lijkt de nieuwe Giulietta dan ook een aantrekkelijke optie, maar ook voor andere liefhebbers van sportief autorijden is de andere lay-out goed nieuws. De Giulia kennen we als een bijzonder dynamische auto, voor de Stelvio geldt in het SUV-segment hetzelfde en er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de Giulietta op rijgebied zal tegenvallen. Er zijn echter meer voordelen aan de achterwielaandrijving. De in lengterichting geplaatste motor drukt nadrukkelijk zijn stempel op het zijaanzicht van een auto en resulteert ook in dit geval in een wat langere neus en een korte overhang voor. De combinatie met typische Alfa-designkenmerken geeft de Giulietta een nog krachtiger en agressiever voorkomen dan voorheen en dat valt in de duurdere hoek van de compacte klasse doorgaans goed in de smaak. Keerzijde van de medaille is dat de binnenruimte ongetwijfeld wat te lijden heeft van de aanwezige aandrijfas en de ver naar achteren gepositioneerde motor, maar dat strepen Alfa-kopers ongetwijfeld graag weg tegen de voordelen.

SUV

Onder die lange motorkap komen alleen benzinemotoren te liggen, want Alfa Romeo neemt net als een aantal andere merken nadrukkelijk afscheid van de dieselmotor. In plaats daarvan valt ook in Italië het woord 'elektrificatie'. Alfa zet vooral in op plug-in hybrides en wil in de komende vijf jaar zes PHEV's op de markt brengen. De kans dat de Giulietta daarbij zit, lijkt groot en in dat geval zal ook de hoogpotige variant van die auto met een deels elektrische aandrijflijn op de markt verschijnen. Jawel: Alfa zegt te werken aan een compacte SUV. Het kleine broertje van de Stelvio zou de strijd aangaan met onder meer de BMW X1 en X2, Jaguar E-Pace en Volvo XC40 en zal zich net als de Giulietta onderscheiden van die concurrenten door een nadrukkelijk sportief karakter. Alfa kreeg het ook met de Stelvio voor elkaar om een hoge, relatief zware auto bijzonder dynamisch te laten rijden, dus dan moet de compacte variant van die auto helemaal geen probleem zijn. Naast achterwielaandrijving zal ook vierwielaandrijving tot de mogelijkheden behoren voor het geheel nieuwe model. Voor beide nieuwkomers geldt dat ze voor 2022 op de markt moeten verschijnen, maar concreter dan dat is Alfa Romeo op dit moment helaas niet.