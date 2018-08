Granta nu in vier smaken Bevestigd: Lada Kalina wordt Granta

De relevantie van dit artikel voor de Nederlandse markt is op zijn zachtst gezegd marginaal te noemen. Toch zal een select groepje Lada-liefhebbers ongetwijfeld met interesse en een scheutje pijn in de ziel lezen over het verdwijnen van de Lada Kalina.

Medio vorige maand voerde Lada een facelift door op de Granta, een auto die in feite alleen als sedan en als liftback te krijgen is. De in de basis in 2011 gelanceerde Granta - die binnen de Lada-hiërarchie een plek kreeg tussen de Kalina en de op korte termijn ten grave te dragen Priora - kreeg een nieuwe neus waarmee de auto weer aardig in lijn werd gebracht met auto's als de Lada Vesta en de X-Ray. Lada neemt nu een opvallend besluit: het zet een streep door de Kalina.

Lada presenteert slechts één afbeelding waarmee het met een handjevol woorden de nieuwe Granta-familie omschrijft. Daar staat onder andere de nog niet eerder getoonde bijgewerkte Granta Liftback op, maar dat is niet het belangrijkste van de plaat. Wat valt namelijk op: zowel de als hatchback en als stationwagen leverbare Kalina staan er in beide carrosserievormen met een modern neusje op met modelnaam Granta op de kentekenplaat. Daarmee worden onze vermoedens bevestigd dat Lada de Kalina-familie voortaan onder de Granta-bloedlijn schaart. De sedanversie van de Kalina verdween in 2013 al van de markt.

Lada rept zelf overigens met geen woord over bovenstaande en doet vooralsnog doodleuk alsof de in 2003 voor het eerst op de weg verschenen Kalina, die ook in Nederland werd geleverd, nooit heeft bestaan. Lada belooft later deze maand tijdens de Moscow International Auto Show met meer informatie te komen.

De Lada-familie wordt zo een stuk overzichtelijker. De Priora-familie verdwijnt zoals gezegd en daarmee blijven de Vesta- en Granta-familie over naast de X-Ray, Largus (Logan MCV) en 4x4 (voorheen Niva). De Granta-familie wordt daarmee duidelijk als goedkoopste modelserie gezien, de zowel als (opgehoogde) station en als (opgehoogde) sedan leverbare Vesta is immers stukken moderner én rijker uitgerust. Het is niet aannemelijk dat Lada aan een nieuwe Kalina-reeks werkt. Vaarwel, Kalina.



Kalina

Eerlijk is eerlijk, de Kalina draaide inmiddels al een behoorlijk aantal jaartjes mee. Het in 2003 gelanceerde model werd in 2013 nog ingrijpend onder handen genomen, een moment waarbij de ietwat muizige kijkertjes van de oer-Kalina werden vervangen door grotere exemplaren die de auto een stoerder voorkomen gaven. Een nieuwe grille, nieuwe bumpers en een gemoderniseerd interieur moesten de auto gereedmaken voor de komende jaren. Nu, vijf jaar later, wordt de auto dus opnieuw gefacelift en mag hij nog ongetwijfeld een jaar of vijf mee.