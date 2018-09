"Wil de cruisecontrol zich bij de balie melden?" Back to Basics: Ford Focus

De vierde generatie Ford Focus is vers van de pers en staat sinds deze maand bij de dealers. Instappen kan vanaf € 23.765, waarmee Ford de hatchback precies tussen zijn grote concurrenten in positioneert. Maakt hij in zijn basisuitrusting korte metten met zijn grote rivalen?

Ford Focus 1.0 EcoBoost Trend Edition

€ 23.765



Hoewel de vraag naar compacte middenklassers lijkt af te nemen, blijft het een druk bevochten segment. Modellen als de Volkswagen Golf en Opel Astra behoren nog steeds tot de vijftien populairste auto's van de Nederlandse markt. Maar waar in het begin van de eeuw de Golf nog ruim 30.000 keer over de toonbank ging, blijft het aantal nu op een derde daarvan steken. De Ford Focus weet het nog net tot de Nederlandse top-20 te schoppen, maar levert ook zwaar in qua verkoopaantallen. In 2013 verkocht Ford nog 13.461 keer een Focus, vorig jaar slechts 4.414 keer.

Zal de nieuwe het tij doen keren? Met € 23.765 bevindt de Focus zich precies mdden tussen de concurrentie, aangezien de Hyundai i30 (€ 20.495), Kia Ceed (€ 22.595) en Renault Mégane (€ 22.190) goedkoper zijn en de Volkswagen Golf (€ 25.050) en Peugeot 308 (€ 26.150) duurder uitvallen. In de Focus monteert Ford een 100 pk sterke 1.0 EcoBoost. Schakelen gebeurt middels een zesbak, de topsnelheid ligt op 186 km/h. Vanuit stilstand naar 100 km/h sprinten neemt net iets meer dan 12 seconden in beslag. Geen recordbrekende cijfers, maar voldoende voor de alledaagse kilometers. Diezelfde 1.0 EcoBoost is ook met 125 pk leverbaar. Instappen doe je dan in de luxere Titanium Business voor € 27.115. Voor een extra investering van € 1.000 is de Trend Edition ook leverbaar als stationwagen (foto 10 en 11).

Na veel grijze en witte standaardkleuren in deze rubriek te hebben gehad, is het verfrissend om het 'Blazer Blue' op de Focus als basis te verwelkomen. Hoewel het geen metallic-lak is, zorgt de blauwe kleur voor een minder goedkoop aanzicht van de auto. Langs de ramen en in de grille verwerkt Ford standaard verchroomde accenten en 16-inch lichtmetaal doet het uiterlijk ook goed. De mistlampen in de voorbumper zijn standaard voorzien van bochtverlichting en ook de spoiler bovenaan de achterklep vindt standaard zijn weg naar de Trend Edition. Ledlampen schijnen standaard als dagrijverlichting, dim- en stadslicht zijn in halogeen uitgerust. Nemen we plaats in de Focus op de met stof beklede stoelen, dan siert ook in deze versie een 6,5-inch touchscreen voor het infotainment het interieur. Het systeem wordt standaard met SYNC 3-techniek geleverd, waardoor Applink bijvoorbeeld mogelijk is. Navigeren doet het systeem overigens niet, daarvoor dienen we een stapje hoger te gaan. Airconditioning, elektrische ramen rondom en dito te verstellen spiegels zijn aanwezig. Grote misser in het geheel is cruisecontrol, want die laat Ford achterwege.

Een stap hoger in de prijslijst staat de Trend Edition Business. Naast cruisecontrol voegt Ford dan ten opzichte van de Trend Edition een groter touchscreen met navi, parkeersensoren rondom en elektrisch inklapbare spiegels toe. Prijzen beginnen dan bij € 24.715. Welke zou jij kiezen? Laat het ons hieronder weten.