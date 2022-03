Weblog - De Formule 1 heeft gewonnen in Saudi-Arabië

De Grand Prix van Saudi-Arabië had misschien wel helemaal niet door moeten gaan, maar wat ben ik blij dat-ie toch verreden is. We hebben namelijk een prachtig voorproefje gekregen van wat ons dit jaar staat te wachten.

Misschien gaan je nekharen wel overeind staan bij het lezen van bovenstaande kop, want afgelopen raceweekend was bepaald niet onomstreden. Vrijdag sloeg immers een raket in op relatieve steenworp afstand van het circuit in Jeddah, waarna er tot diep in de nacht overlegd werd tussen coureurs, teambazen en het F1-management of er nog wel gereden moest worden. Uiteindelijk ging het racefeestje toch gewoon door, al blijft de nasmaak hangen dat de F1 niet meer terug moet keren naar Saudi-Arabië. In een land waar het kennelijk 'normaal' is dat er raketten neerkomen en er onlangs nog minderjarigen ter dood veroordeeld werden, moet je misschien maar niet een vrolijk sportspektakel neer willen zetten. Bovendien is het ook een ontzettend link circuit, zo bewees de crash van Schumacher op zaterdag nog maar eens.

Maar goed, genoeg 'gezeurd'. Wat bij mij persoonlijk vooral blijft hangen is namelijk dat we een race hebben gezien om door een ringetje te halen. "Eén van de mooiste races van de afgelopen tien jaar," zo stelde Dr. Helmut Marko. Dat is misschien wel wat enthousiast, maar het was zeker een race om voor op het puntje van je stoel te blijven zitten. We zagen nog meer dan in Bahrein dat de nieuwe reglementen hun vruchten afwerpen. De F1-auto's kunnen eindelijk ronde na ronde strak achter elkaar rijden zonder de banden op te gummen en al te grote koelingsproblemen te krijgen. Het gevolg is dat we keer op keer 'stuivertje wisselen' zagen op de baan. Eerst vooral tussen Fernando Alonso en Esteban Ocon, later tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Waar coureurs tot afgelopen jaar heel vernuftig een aanval moesten timen omdat ze maar kort pal achter een ander konden blijven rijden, was het nu mogelijk om ronde na ronde in gevecht te blijven. Precies waarop de grondleggers van de nieuwe auto's, Ross Brawn en Pat Symonds, hadden gehoopt.

Je kunt je zelfs afvragen of DRS nog nodig is. Het extra stootje in de rug om in te kunnen halen is immers een erfenis uit een tijd waarin het lastig was om elkaar te volgen en aan te sluiten. Toch leverde het wel een mooi tactisch extraatje op in de race. Verstappen maakte op een zeker moment bewust de keuze om geen DRS te pakken. Vlak voor het detectiepunt remde hij vrij abrupt af, omdat hij Leclerc geen DRS wilde geven voor het stuk dat volgde, maar dat zelf juist nog wilde benutten. Zo'n soort spelletje zagen we hier vorig jaar ook al tussen Verstappen en Hamilton. Volgens Leclerc zou het zonder DRS inderdaad niet zo'n spektakel zijn geworden als het uiteindelijk werd, verklaarde hij na de race. Misschien moet de F1 daar dan toch nog maar aan vasthouden.

Waarom zou je ook iets veranderen als het goed gaat? Want goed gaat het zeker. We hebben een race gezien die heel veel belooft voor de rest van het seizoen. Door het hele veld vonden prachtige gevechten plaats en er was eigenlijk geen moment sprake van 'treintje rijden'. Hoewel Max Verstappen de race won, won wat mij betreft de Formule 1 in het algemeen. Ook door wat er na de race nog gebeurde. We zagen twee coureurs die elkaar op de baan keihard in de haren vlogen, om vervolgens na de race een duimpje naar elkaar op te steken en voor de podiumceremonie ook nog even vriendschappelijk de race met elkaar te bespreken. Twee jonge gasten die met diep respect voor elkaar allebei op jacht gaan naar de wereldtitel. Voor Verstappen de tweede, voor Leclerc de eerste. Ongetwijfeld zal het later dit seizoen echt nog wel wat bekoelen tussen die twee, maar er ligt in ieder geval een bewonderenswaardige basis van wederzijds respect. Kom maar op met de Grand Prix van Australië, ik heb de smaak alweer helemaal te pakken!