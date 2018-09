Waar gaat het heen met Fiat?

Na een vakantie in Italië en het bericht dat Fiat stopt met de productie van de Punto, blijf ik veel aan het merk denken. Misschien komt het wel door mijn sympathie voor de Italianen, het prachtige landschap, de rijke cultuur, het heerlijke eten en ook de ronduit geniale auto's die het land voortbracht. Nog even afgezien van de paradepaarden als Ferrari, Maserati en Lamborghini. Nee, ik doel veel meer op de gewone gebruiksauto's en dan vooral de kleine modellen, met als bekende voorbeelden de eerste generatie 500 (1957) en de eerste generatie Panda. Aimabel tot en met. Maar ook de tweede Panda (2003), die je in Italië nog heel veel ziet rijden, is verbluffend. Ziet er na 15 jaar nog steeds goed uit en is ongekend praktisch. En ook nog eens zeer solide en betrouwbaar.

En dan de Punto. Je zou eigenlijk eens een rondje moeten rijden met de eerste generatie. Verbazingwekkend fijne auto. Dertien jaar geleden verscheen de huidige Punto, ook wel bekend als de Grande Punto. Fraai design, mooi interieur en prima rijeigenschappen. Het was niet eens nodig om na zeven jaar een compleet nieuw model op de markt te brengen, zoals dat te doen gebruikelijk is in autoland.

Maar goed, 13 jaar is weer iets te veel van het goede en vreemd genoeg is er geen opvolger. Met de derde Panda gaat het ook niet zo geweldig, wellicht speelt de tweecilindermotor daarin een rol. Hij is nu bijna zeven jaar op de markt en er zijn geen tekenen van een facelift of opvolger. Verdwijnt ook deze kleine van het toneel? De 500 verkoopt stukken beter en helpt Fiat aan de aantallen. Maar de variaties op het thema 500 zijn hier dan weer minder geliefd, hoe leuk ze ook mogen zijn. En in het C-segment is het ook altijd al kommer en kwel, met de nieuwe Tipo als goed voorbeeld. Met het overlijden van Sergio Marchionne is het afwachten wat het beleid van zijn opvolger Mike Manley gaat worden. Marchionne werd bestempeld als de redder van Fiat, maar hij wond er ook geen doekjes om dat hij meer potentie zag in allerlei afgeleiden van Jeep en Chrysler. We weten wat er met Lancia is gebeurd en het is nog maar afwachten of Alfa Romeo het gaat redden. En Fiat? Misschien meer op de kleintjes letten? Of de focus op elektrisch rijden leggen? In ieder geval zal men alle zeilen moet bijzetten om vitaal te blijven, want van de thuismarkt alleen kan het merk niet leven.