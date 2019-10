Volkswagen Passat Variant vs. Opel Insignia Sports Tourer - Dubbeltest

Het is inmiddels zelfs al zo ver dat de fabriek in Emden, waar de Passat wordt gebouwd, en die in Rüsselsheim, waar de Insignia in elkaar wordt geschroefd, op een lager pitje zijn gezet. Arbeidstijdverkorting heet dat in jargon. Te weinig afzet, dus rest er niets anders dan de productie een tandje terug te draaien. Het is de bedoeling dat de Volkswagen-vestiging in Emden op termijn wordt omgebouwd voor de productie van elektrische auto’s. Wat er met de fabriek in Rüsselsheim, de thuisbasis van Opel, gaat gebeuren, is nog maar afwachten. Het merk is in handen van Peugeot en wellicht hebben de Fransen andere plannen. De toekomstige Insignia wordt mogelijk een co-productie met de 508. Opels fabriek in Bochum, waar in de hoogtijdagen maar liefst 20.000 mensen werkten, werd in 2014 definitief gesloten en daarmee verdwenen 3.500 arbeidsplaatsen. We weten allemaal welk autotype de teloorgang van het D-segment in gang heeft gezet: de SUV en inmiddels ook de cross-over. Daarnaast zien we in het zakelijke segment een verschuiving naar kleiner en elektrisch. In beide gevallen is het de bijtelling die regeert. Een Golf of Astra is groot genoeg, goedkoper in aanschaf en fiscaal voordeliger. Om nog maar te zwijgen van de voordelen die de EV-rijder geniet, ook als de bijtelling in 2020 naar 8 procent gaat. Tja, dan ga je niet in een Passat of Insignia van dik 40 mille met 22 procent bijtelling zitten. De Opel lijkt overigens fors goedkoper dan de Volkswagen, maar dat is appels met peren vergelijken.