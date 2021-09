Test: Volkswagen Golf GTI

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 29 2021

Van alle hot hatches is de Volkswagen Golf GTI zonder meer degene met de langste erelijst. Het is immers al 45 jaar dé maatstaf op dat vlak, al is het maar omdat er altijd een GTI is. We probeerden de nieuwe VIII.

Als hét icoon van de hete hatchbacks zijn de opeenvolgende versies van de VW Golf GTI niet altijd van onbesproken kwaliteit geweest (denk aan de III en de IV), maar die drie letters hoef je echt aan helemaal niemand uit te leggen. Een GTI is een GTI is een GTI.

Dat gaat misschien wel meer dan ooit op voor de jongste generatie van het snelle icoon. Voorin de Golf VIII GTI ligt in feite nog steeds dezelfde 2,0-liter turbomotor die ooit in de Golf V debuteerde, met dit verschil dat hij inmiddels Evo4 als achtervoegsel heeft. Dat betekent vooral een hele reeks ingrepen om uitstoot en verbruik te drukken. Het vermogen steeg namelijk slechts licht ten opzichte van de vorige GTI. Sterker nog, de 245 pk en 370 Nm die het blok er nu standaard uitperst, leverde voorganger Evo3 al in de GTI Performance. Bij de GTI gaat het echter niet uitsluitend om de brute kracht, want daarvoor zijn er immers de GTI Clubsport en R. Nee, de GTI moet voldoende vermogen hebben om snel te zijn, maar ook weer niet zoveel dat het gaspedaal zelden het schutbord raakt op de openbare weg. Dat lukt heel aardig, hoewel een 0-100-sprint in iets meer dan zes tellen in het Tesla-tijdperk natuurlijk geen wenkbrauwen meer doet fronsen.

Het voelt aan boord echter veel sneller aan, omdat er van alles gebeurt. De 2.0 TSI levert zijn maximumkoppel weliswaar bij 1.600 tpm en piekt bij 5.000 tpm, maar er zit richting de toerenbegrenzer bij iets meer dan 6.500 tpm nog voldoende lucht in de longen om doorhalen te belonen. De DSG-automaat schakelt met korte, droge klappen en het blok klinkt vermakelijk dik. Wel jammer dat de transmissie altijd zelf het initiatief neemt om op of terug te schakelen indien nodig, ook als hij in Manual staat.

Niet meteen zo wild

Passend bij zijn status als de nestor van de hete hatchbacks gaat de Golf GTI vrij mild te werk. Het hoeft allemaal niet meteen zo wild, nergens voor nodig. Hoewel dit exemplaar op passieve schokdempers staat (adaptieve dempers zijn als optie leverbaar), is het comfort op slecht wegdek redelijk. Natuurlijk voel je bovengemiddeld veel, toch ga je met een behoorlijk tempo over bijvoorbeeld een klinkerweg. Eigenlijk verraadt dan alleen de erg directe besturing dat het niet om een gewoon Golfje gaat.

Tot je op zoek gaat naar de limiet en die elke keer net wat verder blijkt te liggen dan je denkt. Voor je het weet, vlieg je bochten om met de GTI, terwijl het voor je gevoel nog helemaal niet zo hard gaat. Dat komt vooral doordat de Golf niet zo fel reageert; de koets zet zich heel even voordat de neus zich vastbijt in de bocht. De achterzijde volgt keurig en reageert alleen bij agressieve provocatie. Bocht uit brengt het nu standaard aanwezige sperdifferentieel de krachten zonder al te veel drama naar het asfalt en zelfs met het ESP in Sport regelt de traction control dan nog een beetje bij. De Golf neemt je aan het handje mee, wat hem ontzettend toegankelijk maakt. Zelfs een onervaren bestuurder kan er hard mee. Het is die dualiteit waarmee de Golf GTI al generaties lang scoort: spanning zonder sensatie.

Geen echt spektakel

Dat is trouwens ook een prima manier om het interieur van de Golf te omschrijven, spanning zonder sensatie. Er zitten her en der wat sportieve accenten, zoals een compact sportstuurtje met diepe inkepingen, een speciale GTI-modus voor het digitale instrumentarium waarbij de toerenteller centraal staat en erg fijn zittende sportstoelen die goed ondersteunen. Echt spektakel hoef je echter niet te verwachten, voor de rest is het gewoon een Volkswagen Golf. Op zich is daar niets mis mee, want dat betekent namelijk ook veel ruimte in de kofferbak en een achterbank waarop ook volwassenen prima plaats kunnen nemen. Maar het betekent bij generatie VIII helaas ook een onprettige bediening, omdat er veel te veel verstopt zit in het infotainment­systeem, dat dan ook nog eens de neiging heeft om met regelmaat te haperen. Dat maakt het vaak onmogelijk om bijvoorbeeld bij je favoriete fly-over snel even de auto, de transmissie en het ESP in de Sport-stand te zetten. Tegen de tijd dat je alles op scherp hebt, ligt de fly-over al in je achteruitkijkspiegel.

De geteste GTI VIII staat voor ruim € 58.000 euro in de prijslijst, stevig dus, maar daar staat ook wat extra uitrusting tegenover, zoals een elektrisch bedienbare achterklep, een head-up display, leren bekleding en een verwarmbaar stuurwiel.