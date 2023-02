De Opel Astra GSe is de nieuwe topversie van de Astra. Als uitgangspunt nam Opel de 225 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn, want de e staat voor electric. Grand Sport Electric dus. Hoe sportief is de Astra GSe dan? Op Spaanse bergwegen maken we deze eerste test met de top-Astra.

GSe, had Opel die naam niet al eerder?

Klopt helemaal, alleen stond GSE toen (met kapitale E geschreven) voor Grand Sport Einspritzung. Het Duitse woord voor inspuiting, want in de jaren zeventig (Commodore GS/E) en tachtig (Monza GSE) was dat nog bijzonder op een benzinemotor. Benzinemotoren gaan we in de nieuwe GSe's alleen zien in combinatie met een of twee elektromotoren. De Astra GSe heeft een 180 pk sterke 1.6 viercilinder turbo en een 110 pk sterke elektromotor ernaast, goed voor een systeemvermogen van 225 pk en een koppel van 360 Nm. De Grandland GSe heeft diezelfde benzinemotor en elektromotor voorin maar de SUV zit er bij de achterwielen ook nog een 113 pk sterke elektromotor. De 300 pk sterke Grandland GSe reden we ook maar die test volgt later. De Astra GSe is er ook als stationwagon, de Astra Sports Tourer.

Is de Astra GSe niet gewoon de krachtiger broer van de Astra 1.6 Turbo 180 Hybrid?

Ja en nee. Natuurlijk is de aandrijflijn gelijk, al heeft de benzinemotor van de 225 pk sterke versie van de plug-in hybride meer vermogen. En de aanpassingen zitten 'm vooral in het onderstel en in de besturing. Die pakken trouwens erg goed uit. De besturing is directer, zwaarder en ook communicatiever. In de rijstand Sport zelfs behoorlijk zwaar. Prettig overigens, want we jagen de Astra GSe over de schitterende bergwegen van Andalusië. Fraai qua ligging maar ook hier en daar behoorlijk pokdalig wat een uitgelezen mogelijkheid biedt de speciale Koni-dempers voor de GSe te ervaren. Het onderstel geeft geen krimp, het is stevig maar niet te hard. De combinatie van een 1.6 viercilinder turbo en een elektromotor maken de GSe zwaar in de neus maar toch is het knap hoe veel grip ze daarin hebben weten te krijgen. De Astra bijt zich vaster in bochten dan je verwacht. De keuze voor het rubber is opvallend: Michelin Primacy-rubber en bijvoorbeeld geen Pilot Sport-banden van hetzelfde merk. Het onderstel moet hard werken voor het enorme gewicht van de auto, maar het onderstel voelt geraffineerd aan, de 1.700 kilo verdwijnt nooit voor je gevoel maar respect dwingt de setup zeker af.

Een plug-in hybride aandrijflijn in een sportieve hatchback, is dat wat?

Met 225 pk en een koppel van 360 Nm levert hij te weinig vermogen en kracht om van de Astra GSe een snelle auto te maken. Gevalletje klagende autojournalist? Nou, een acceleratietijd van 0 naar 100 km/h in 7,5 seconden is naar huidige maatstaven gewoon niet snel. De plug-in hybrideversies met de meest fanatieke afstelling van de Volkswagen Golf en de Cupra Leon leveren 20 pk meer en ze doen het kunstje in minder dan 7 tellen. De Astra GSe weegt maar liefst 1.703 kilo. Daarbij komt dat een gecombineerde aandrijflijn altijd last heeft van denkmomenten. Er is nooit zo’n directe response als wanneer er alleen een lekker fanatiek benzineblok aan het gas hangt, of wanneer er alleen een elektromotor in actie komt. Dat betekent dat je op het scherp van de snede goed moet uitkienen voor een snelle acceleratie bocht uit. Al is de samenwerking van de 180 pk sterke benzinemotor en de 110 pk leverende elektromotor voor dit genre wel weer voorbeeldig en zeker in de sportmodus kun je goed inschatten wat de aandrijflijn gaat doen en is de verbinding tussen rechtervoet en gaspedaal best goed. Voor een PHEV.

De Opel Astra GSe kan dus ook elektrisch rijden?

Zeker, het 12,4 kWh grote accupakket moet onder ideale omstandigheden een elektrische actieradius van 64 kilometer opleveren. Bij deze eerste test in Spanje hebben we dat niet goed kunnen meten, en hebben we ons vooral gefocust op de sportieve capaciteiten van de versie met het nieuwe sportlabel.

In de video gaan we dieper in op de Opel Astra GSe, vertellen we je wat hij kost en laten we zien wat er allemaal anders is ten opzichte van de normale Astra. Eerder maakten we ook al deze video in een studio. Binnenkort ook een video van de Opel Grandland GSe.