Opel Monza GSE (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Vandaag zoeken we specifiek een liefhebber van de Opel Monza of oude Opels in het algemeen. De uitgelichte aanbieding die dit keer in deze rubriek schittert is namelijk niet per se een koopje, maar biedt wel mooi een uitgelezen kans om eigenaar te worden van min of meer de ultieme Monza.

Wie enige kennis heeft van kentekenplaten, ziet bij het aangezicht van deze Opel Monza gelijk een reden om 'm te laten staan. De exemplaren van de aangeboden auto zijn namelijk geheel zwart-geel, wat betekent dat-ie al ruim twintig jaar niet de weg op is geweest. Daarvoor is een geldige apk nodig en die krijg je met een dergelijk kenteken niet. Sinds februari 2000 is een kenteken met daarop een blauw vlakje en daarin de letters 'NL' verplicht.

De aangeboden Opel Monza heeft dus minstens bijna 23 jaar stilgestaan en daar wordt een auto niet beter op. Toch kunnen we die reden om de auto niet te kopen grotendeels wegnemen, want de aanbieder geeft aan de auto geheel technisch klaar te hebben gemaakt. Onder de motorkap zien we daarbij het een en ander aan glimmende slangklemmetjes zitten, wat erop duidt dat de nodige rubberen leidingen gecontroleerd en/of vervangen zijn. Ben je geïnteresseerd in de auto, vraag dan wel even wat er precies allemaal aan gedaan is. Dat mag je voor de vraagprijs van €14.950 namelijk best weten.

Historie

De eerdere historie van de auto is goed gedocumenteerd. Tot voorkort was die dan ook in het bezit van de tweede eigenaar. Die kocht de Monza in 1989 als jong-gebruikte occasion en stalde 'm in zijn of haar garage toen de auto in totaal ruim 119.000 kilometer op zijn teller had staan. Een leaseauto maakte de Monza overbodig. Alle garagerekeningen, die met guldens werden betaald, zijn echter bewaard gebleven. Mede daardoor komt de auto inclusief NAP-titel die de kilometerstand garandeert.

Ben je inmiddels overtuigd van de degelijke historie, dan kun je met een gerust hart beginnen de auto eens goed in je op te nemen. Een Opel als deze zal je immers niet snel weer treffen. De Monza werd van 1977 tot en met 1986 gebouwd, dus dit is er een van het laatste bouwjaar. Daarbij is het een GSE, dus de meest luxe en krachtige uitvoering. Dat betekent dat je aan de binnenzijde van de auto sportstoelen van Recaro vindt met een typische jaren '80-bekleding. De GSE werd verder uitgerust met een boordcomputer en een destijds hypermodern digitaal instrumentarium.

Het laatste bouwjaar

Ook onder de kap kreeg de Monza tijdens het laatste bouwjaar Opels modernste technologieën aangemeten. De in lengterichting geplaatste 3-liter zescilinder had inmiddels injectie en schopte het daarmee tot 179 pk. In combinatie met een wagengewicht van zo'n 1.400 kg en een ouderwetse automaat, is de Monza daarmee bepaald geen strepentrekker. Maar wie maakt je wat?

Van buiten past de coupé - die alleen als GSE zo'n spoiler had - geweldig bij de tijd waaruit-ie stamt. De wit-zwart-combinatie maakt 'm ietwat fout, maar dat vergeven we de Monza met het oog op zijn leeftijd gelijk. De stervormige wielen met lichtkleurige bies, de kenmerkende B-stijl en de GSE-aanduidingen rondom maken veel goed. Sterker: die maken 'm af. Vind je ook niet?