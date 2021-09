Test: Mercedes-Benz EQA 250

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 24 2021

Een volledig nieuw platform speciaal voor elektrische modellen is er inmiddels ook; dat debuteert binnenkort onder de EQS en wordt later breder toegepast. Een kleinere versie volgt voor de compactere modellen. Er staat ons dus nog genoeg te wachten.

De EQA is ook leverbaar als 300 en 350; beide hebben standaard vierwielaandrijving en respectievelijk 228 en 292 pk, met hetzelfde accupakket als de 250 die wij rijden. De voorkant van de EQA onderscheidt zich ten opzichte van de GLA door de dichte grille en aan de achterkant zijn de lichtunits via een lichtbalk met elkaar verbonden. Bovendien kreeg de nummerplaat een plekje in de bumper, waar die bij de GLA op de achterklep is gemonteerd. De speciaal voor de EQA ontworpen 20-inch wielen maken het plaatje compleet. Ondanks de hoge koets bedraagt de Cw-waarde 0,28, een fraaie waarde.

Vanbinnen zijn de verschillen minimaal en deels afhankelijk van de gekozen uitvoering, hooguit vallen de strakke, blauwe accenten hier en daar op. Zoals in de uitzonderlijk fraaie ventilatieopeningen op het dashboard (is het je opgevallen dat de mannen van het F1-team van Mercedes precies dezelfde hebben in hun controlekamer bij de pitbox?).

Het stuur mag dan niet van de jongste generatie Mercedes-modellen zijn, het is er niet minder mooi om en de knopjes voor het MBUX-systeem werken nog altijd prettig. Dat kun je ook via een touchpad, het scherm of via spraak bedienen. De twee aan elkaar gekoppelde, 10,25-inch schermen zijn helder en zien er grafisch top uit. Het instrumentarium is echt eindeloos te configureren en ook de liefhebber van conventionele, ronde klokken komt volledig aan zijn trekken. Alle informatie die je wenst is vrijwel in één oogopslag afleesbaar. In het rechtergedeelte uiteraard de weergave van onder meer navigatie en audio plus alle instellingen van de auto en informatie met betrekking tot opladen en elektrisch rijden. Apple CarPlay en ­Android Auto zijn niet draadloos te gebruiken. Voer je in het navigatiesysteem een verre bestemming in, dan krijg je de complete route via alle benodigde laadstops in beeld, inclusief de laadtijd en het accupercentage.

Stil aan boord

Dat de EQA zijn fundament met de GLA deelt, zie je aan de manier waarop de aandrijflijn is ingebouwd: dwars voorin met voorwielaandrijving, zo ongeveer de meest toegepaste opstelling vandaag de dag. Uiterst efficiënt en kostenbesparend. Kijk je onder de motorkap, dan oogt het er in eerste instantie niet anders dan bij een auto met verbrandingsmotor, met dit verschil: het is nogal een rommeltje, afdekplaten ontbreken. Van ‘under bonnet design’ is hier geen sprake.

De EQA weegt een kleine twee ton. In korte bochten hebben de voorwielen moeite om al die 375 Newtonmeters te verwerken, maar dat geldt alleen als je lomp op het stroompedaal trapt en in de sportmodus rijdt. Bij een normale, doordeweekse rijstijl is er geen vuiltje aan de lucht en hebben de voorbanden voldoende grip op de zaak. Een typisch elektrofluitje is soms hoorbaar, zij het echt minimaal. Verder is het lekker stil aan boord. Het rijcomfort is zoals je dat van een Mercedes mag verwachten, ook al zijn vering en demping aangepast aan het ten opzichte van de GLA hogere gewicht. Toch zijn de makers erin geslaagd een goede balans te vinden en merk je alleen op lage snelheden in de bebouwde kom iets te veel van oneffenheden. Ligt het tempo hoger, dan verwerkt het onderstel hobbels goed en doet de lange wielbasis ook een duit in het zakje.

De standaardinstelling van het regenereren voelt aan alsof je met een auto met verbrandingsmotor op pad bent. Gas los betekent licht decelereren. Met de rechterflipper op het stuur kun je zelfs dat uitschakelen en dan voelt het alsof je met ontkoppelde aandrijflijn voortrolt. Links aan het stuur kun je intensiteit juist opvoeren, tot zeer sterk motorremmen aan toe, zodat je alles met slechts het stroompedaal kunt regelen, tenzij er echt hard geremd moet worden. Het verbruik van de EQA wisten we nog net onder de 20 kWh/100 km te houden; een bereik tussen de 300 en 350 km zit er onder voordelige omstandigheden altijd wel in. Aan de snellader kan – op zijn gunstigst – met 100 kW geladen worden.

Flink vinken

Bij Mercedes kost de optie met trekhaak €998, wat ons eerlijk gezegd meevalt. De EQA mag 750 kg trekken, de vierwielaangedreven EQA 300 en 350 mogen maar liefst 1.800 kg meeslepen. Speciaal voor de zakelijke markt heeft Mercedes de Business Solution, als Luxury of als AMG. Wil je op niveau komen, dan moet je aardig wat aanvinken en dan schiet de prijs flink omhoog. Zo staat de AMG standaard op 18-inch wielen en moet je ook bijbetalen voor extra rijassistentie. Toch is de basisversie ook al heel goed aangekleed, dus in die zin zou je

voor net geen 51 mille klaar kunnen zijn. Opmerkelijk is dat de prijs van een EQA niet eens zo gek veel hoger is dan die van een gelijkwaardige GLA. Zo kost de 180 Business Solution AMG €52.095, dat is nog geen drie mille minder.