De M3 is er als sedan, en sinds kort als touring en dan is er nog de M4 als Coupé en Cabriolet, logisch dus dat Alpina met de B4 Gran Coupé komt?

Ja, maar er kan nog een reden zijn om voor een Alpina te gaan, ook voor een B3 sedan of touring. Wanneer je een snelle 3-serie zoekt, maar niet zo gecharmeerd bent van de enorme grille van de M3, kun je bij Alpina terecht. De Alpina B3 heeft namelijk een conventioneler gelijnde voorzijde, met een wat compactere grille. En als je eigenlijk een M3 Touring wilde, dan was de B3 in stationwagon-uitvoering een goed alternatief. Was, want nu BMW zelf een M3 Touring levert en Alpina is ingelijfd door het BMW-concern, zijn de kaarten opnieuw geschud. De fabrikant uit Buchloe heeft een nieuwe niche gevonden, want een M4 Gran Coupé wordt vooralsnog niet geleverd door BMW’s M-divisie. Het eindresultaat van Alpina heet B4 en kenmerkt zich, net als de B3, door kracht in een ingetogen verpakking.

Is de motor van de Alpina B4 hetzelfde als van een M3 en M4?

De motor is gebaseerd op de M3-krachtbron. We hebben het hier dus over de S58-motor met 2.993 cc en twee turbo’s. Alpina zou echter Alpina niet zijn wanneer ze dat blok een-op-een hadden overgenomen; de technici hebben de vorm van de turbinebehuizing geoptimaliseerd en door de andere grille moest de luchtaanvoer opnieuw worden vormgegeven. Alle inspanningen leiden tot een vermogen van 495 pk, waarmee de auto zich precies nestelt tussen de handgeschakelde M3 en de M3 Competition.

Alpina is toch altijd bekend om zijn hoge koppel?

Klopt helemaal. Zoals te doen gebruikelijk bij Alpina stond een hoog maximum koppel op de prioriteitenlijst boven een surplus aan vermogen. De Alpina-motor stuurt nu 730 Nm naar de voor- en achterwielen, waarbij de focus ligt op het middelste toerenbereik, dus tussen 2.500 en 4.500 tpm. Daarmee is er 80 Nm meer beschikbaar dan bij de M3.

Is de Alpina B4 Gran Coupe dan ook sneller?

Ja en nee. Ondanks het hogere koppel weet de B4 de M3 Competition xDrive niet te kloppen bij de tussenacceleratie. Ter compensatie bedraagt zijn topsnelheid 301 km/h, terwijl de M3 het bij 290 km/h voor gezien houdt. Tenminste, als je het M Driver’s Package hebt aangekruist op de optielijst.

Zal wel weer heel duur zijn, die Alpina?

Het is maar net hoe je het bekijkt. De Alpina is er vanaf €142.669, een tarief waarbij de M3 Competition met €190.867 een stuk prijziger afsteekt. Alsof geld in dit segment van doorslaggevend belang is! Nee, dat geldt eerder voor aspecten als het stijlvolle Alpina-interieur met Merino-leer. Ook het onderste deel van het dashboard is dan bekleed met dit hoogwaardige materiaal. Wie echt het beste van het beste wil, kan kiezen voor het ongekend soepele Lavalina-leer met stiksels die handmatig zijn aangebracht. Aan deze Alpina-specialiteit hangt wel een prijskaartje van €7.300. Ook is het mogelijk om de hoofdsteunen te laten voorzien van Alpina-logo’s. Het digitale instrumentarium heeft eveneens een eigen design en bovendien krijgt elke B4 een plaatje in de middenconsole met het productienummer erop.

Is het alleen de motor of pakt Alpina meer technische zaken aan?

Wij reden met het ‘James Bond-exemplaar’, met productienummer 007. Net als de andere exemplaren was hij uitgerust met het kenmerkende sportuitlaatsysteem met vier ovale eind­pijpen, die fraai in de achterbumper zijn geïntegreerd. Doordat de tegendruk door de vorm van de uitlaatpijpen wordt verminderd, is het geluid wat aan de brave kant. Tenzij je flink doorhaalt, want dan verandert het sonore gegrom in een opwindende hamerende beat. De technici van Alpina hebben meer onderdelen van de aandrijflijn aangepakt. Zo hebben ze de achttraps sportautomaat van ZF flink aangepast, zodat deze goed overweg kan met de vergrote trekkracht van de B4. Ook de afstelling van de vierwielaandrijving is gewijzigd, want er gaat nu net wat meer vermogen naar de achterwielen dan bij de basisauto. Bovendien is er een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras. Verder heeft Alpina een eigen veer-dempercombinatie ontwikkeld. Voor de eigenlijke grip zorgen P Zero-banden van Pirelli, die specifiek op de B4 Gran Coupé zijn afgestemd. Dit specifieke Alpina-rubber draagt de lettercombinatie ‘ALP’ op de wang van de band, om duidelijk te maken dat er extra knowhow is gebruik­t bij de afstemming.

En hoe zit dat met de remmen?

Om het uithoudingsvermogen van het remsysteem naar een hoger plan te brengen, was onze testauto uitgerust met speciale lichtgewicht schijven, die beter bestand zijn tegen hoge temperaturen. Dat zij onder extreme omstandigheden doen wat ze moeten doen, blijkt bij de meting van de remwaarden. Een remweg van 33 meter bij een noodstop vanaf 100 km/h in warme toestand is niet grensverleggend, maar bij de metingen blijkt wel dat de schijven bij een continue, hoge belasting alleen maar beter gaan presteren. Dat beeld wordt bij de snelle ronden op het circuit onderstreept, want ook als je steeds op het allerlaatste moment vol in de ankers gaat, blijven ze zonder fading hun werk doen.

Een Alpina is toch meer van de snelle autobahnritten dan voor het circuit?

Hoewel de relatief zware Alpina geen racewagen is, presteert hij op het circuit verbazingwekkend goed. De softe onderstelafstelling is hier geen nadeel, integendeel zelfs. Je kunt de auto ermee met licht overstuur door de bochten laten dansen. Ook is het vermogen mooi te doseren. De Alpina sprint bij onze metingen in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/h, een tiende sneller dan de fabrikant belooft. De M3 is met 3,5 seconden overigens nog net wat sneller en het verschil wordt groter naarmate de snelheid toeneemt. Bij een vaart van 200 km/h bedraagt de voorsprong van de M3 al 1,1 seconden. Denk nu niet dat ze bij Alpina in Buchloe wakker liggen van dit soort meetwaarden. Hun B4 heeft meer dan genoeg vermogen en vooral koppel, en daar gaat het om.

technische gegevens

Alpina B4

Motor 6-cil. in lijn, turbo

Cilinderinhoud 2.993 cc

Max. vermogen 364 kW / 495 pk bij 5.000-7.000 tpm

Max. koppel 730 Nm bij 2.500-4.500 tpm

Aantal versnellingen 8, automaat Aandrijving vier wielen

Afmetingen l/b/h 4,79/1,85/1,44 m

Leeggewicht* 1.895 kg

0-100 km/h* 3,6 s

Topsnelheid 301 km/h

Gem. verbruik* 13,2 l/100 km (1:7,6)

CO2-emissie 223 g/km

Prijs € 142.669

Alle gegevens volgens fabrieksopgave, m.u.v. gegevens met *