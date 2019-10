Suzuki Swift vs. Opel Corsa - Occasiondubbeltest

De Opel Corsa en de Suzuki Swift zijn misschien wel de meest vaste waarden in het segment van de compacte auto’s. Beide modellen bestaan al sinds het begin van de jaren 80. Deze Corsa is van de vijfde generatie en de Swift in dit treffen is er eentje van de zesde. Het concept van de auto’s mag dan gelijk zijn, beide merken varen hun eigen koers. Dat blijkt als je deze twee modellen met elkaar vergelijkt. De Opel Corsa staat met al zijn wielen in het heden. Onder de motorkap snort een driecilinder turbomotor, die is gekoppeld aan een zesbak. De Swift doet het met een ouderwetse viercilinder zónder turbo. Het verschil in vermogen is 4 pk in het voordeel van de Swift. Kijk je naar de trekkracht, dan zie je dat de Opel hem ruimschoots de loef afsteekt. En aan Newtonmeters heb je onderweg meer dan aan pk’s. Opel sprong laat op de compacte-turbotrein. Pas in 2014, toen aartsrivalen Volkswagen en Ford al járen bezig waren met TSI’s en Ecoboosts, kwam Opel met dit moderne type motor op de proppen. Dat heeft een voordeel, want waar de pioniers druk bezig waren met het optimaliseren van de techniek – denk aan problemen met olie- verbruik, interne vervuiling en kapotte turbo’s – keek Opel mooi de kunst af. Grote problemen met de direct ingespoten driecilinder van Opel zijn ons in elk geval niet bekend.