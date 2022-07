Het uitbrengen van een comfortabele uitvoering van een hardcore supersportwagen is in het verleden vaker geprobeerd, maar een succes was het zelden. Een van de recente teleurstellingen op dit gebied was de McLaren GT. Het is ook een lastig verhaal, want hoe positioneer je een model tussen een standaard Huracán EVO en de extreme STO?

Huracán Tecnica valt minder op

Porsche gaf het goede voorbeeld met de 911R, die een daadwerkelijk minder hard geveerde GT3 was. De GT3 Touring Package is daarentegen alleen maar een GT3 die minder opvalt. De Huracán Tecnica valt ook minder op, al is dit begrip eigenlijk nooit van toepassing op een Lamborghini – tenzij het gaat over de tractoren van het Italiaanse merk. Toch heeft het merk het wel geprobeerd en niet zo’n klein beetje, want het uiterlijk is behoorlijk revolutionair veranderd ten opzichte van de overige Huracán-modellen. De ontwerpers spreken zelfs van de grootste designrevolutie sinds zijn lancering.

Tecnica heeft kleinere achterspoiler dan STO

En dat klopt. De neus heeft wel wat weg van de Sian en de 6,1 centimeter langere body doet denken aan de extreme Essenza SCV12. Volgens Lamborghini biedt de Tecnica 35 procent meer neerwaartse druk op de achterwielen dan de reguliere Huracán EVO. De voorzijde heeft luchtin­laten die beter geschikt zijn om koellucht te leiden naar de koolstofkeramische remmen. Hoewel de achterspoiler veel kleiner is dan bij de STO is het vooral van achteren nog altijd een imponerende auto, met zijn enorme diffuser en gigantische uitlaten.

Geen echte Gran Turismo

Voor het interieur kun je kiezen uit twee soorten stoelen: de extreme koolstofkuipen uit één stuk die alleen naar voren en naar achteren kunnen, of sportstoelen die iets meer verstelmogelijkheden kennen. Toch is deze Lamborghini daarmee geen echte Gran Turismo. Het zicht rondom is bijvoorbeeld dramatisch slecht. Recht naar voren kijkend heb je het gevoel dat je door een brievenbus loert, bij het afslaan op rotondes moet je maar gokken of er fietsers aankomen. Wat er achter je gebeurt, is helemaal een raadsel. De achterspoiler belemmert het zicht en in de door ons gereden testauto zit ook nog de rolbeugel in de weg.

Kreungeluiden bij het in- of uitstappen

Net als in de STO kunnen 50-plussers beter niet voor een vol terras in- of uitstappen, zodat omstanders de kreungeluiden die daarmee gepaard gaan niet kunnen horen. Wanneer je langer bent dan 1,85 meter schuur je al snel met je kruin tegen het dak. Verder is de op het stuur geplaatste richtingaanwijzer irritant. Vooral op rotondes, omdat je dan in de draai op de knop moet drukken. In de helft van de gevallen geef je dan precies de verkeerde richting aan. Eveneens vervelend is de afwezigheid van een draaiknop voor het volume van de radio en het feit dat je nauwelijks bagage kwijt kunt. Er is zelfs geen plek om zoiets alledaags als je telefoon of autosleutel ergens zelfs maar neer te leggen. De bagageruimte onder de voorklep is met een inhoud van 100 liter evenmin ruim bemeten.

640 pk V10 zonder turbo's, elektromotoren en achterwielaandrijving

Het goede van de Tecnica is dat hij dezelfde motor heeft als de STO. Dat betekent een 640 pk sterke tiencilinder zonder turbo’s, elektromotoren of andere milieubesparende maatregelen. En bovendien uitsluitend achterwielaandrijving. Dat scheelt niet alleen gewicht, maar geeft vooral op het circuit een veel puurdere racesensatie. De Tecnica is met een sprint van 0 naar 100 km/h in 3,2 seconden wel twee tienden langzamer dan de STO. Nu maar hopen dat je geen minder sterke Huracán EVO 4WD tegenkomt bij het verkeerslicht, want die heeft veel meer tractie en verslaat met een sprinttijd van 0-100 km/h in 2,9 seconden zowel de Tecnica als de STO.

Extra Geluidsisolatie voor Tecnica

De motor van de Tecnica klinkt allerminst ingetogen als je hem start. De imposante brul klinkt meer als een oproep om naar het circuit te rijden dan om lekker richting Zuid-Frankrijk te toeren, maar eenmaal onderweg valt de herrie alleszins mee. Dat komt door de extra geluidsisolatie en doordat de Tecnica alle kleppen in het in- en uitlaatsysteem dichthoudt, totdat de auto voelt dat je wat anders wilt gaan doen dan toeren. Zodra hij doorkrijgt dat je in bent voor een potje hard rijden, gaan de kleppen in het in- en uitlaatsysteem wél open, waardoor een van de mooiste geluiden uit de auto-­industrie weerklinkt. Het is rauwer en minder melodieus dan bij een twaalf­cilinder, maar op zijn eigen manier toch prachtig. Het motorgeluid vormt slechts een deel van de sensatie. De lage zitpositie, het feit dat de motor achter je ook nog allerlei andere mechanische sis- en pufgeluiden maakt en natuurlijk de pure snelheid dragen hieraan in bijna gelijke mate bij.

Tecnica heeft wat losser onderstel

In tegenstelling tot de eerder genoemde Porsche 911 GT3 Touring is het onderstel van de Tecnica wezenlijk aangepast. Echt comfortabel wordt de Tecnica desondanks nooit, want daarvoor zijn vering en demping ook in de meest comfortabele stand nog te hard. Toch merk je vooral op rotondes en binnenwegen dat de auto wat ‘losser’ is dan de altijd gefocuste STO, en ook dat hij hobbels en bobbels gemakkelijker opslokt. Op het circuit daarentegen toont de Italiaan zijn ware karakter en verandert hij weer in de pure racer die hij eigenlijk altijd al was. Door een goede combinatie van torque vectoring en ESP mis je bij het uitkomen van de bochten zelden de vierwielaandrijving.

Gewicht slechts 1.330 kilo

Dat fijne karakter op het circuit komt ook zeker door de goede semi-slicks onder onze testauto en eveneens doordat de Tecnica slechts 1.339 kilo weegt. Dat is maar 40 kilo meer dan de STO. Dat is knap, want de ultralichte Porsche Cayman GT4 RS weegt 1.415 kilo en die is kleiner. De besturing van de Tecnica is fantastisch, want niet te zwaar en met voldoende feedback. Je kunt de auto bijna de bocht om dromen. Het beste zijn echter de remmen. Onvermoeibaar en met een enorme bijtkracht grijpen de klauwen in de gigantische koolstofvezel remschijven, die helaas ook hier echter af en toe uit het niets keihard beginnen te piepen – juist als je heel zachtjes remt. Niet erg op het circuit, maar wel vervelend als je door de binnenstad rijdt en iedereen denkt dat je geen geld hebt om nieuwe remblokken te kopen.

Sterkste motor en meest pure aandrijving, lagere prijs

Kortom, wil je de sensaties van de Huracán STO in een minder opvallende verpakking, dan is de Tecnica de beste keuze. Je koopt dan een Lamborghini met de sterkste motor en meest pure aandrijving voor een veel lagere prijs dan de €388.849 kostende STO. De exacte verkoopprijs van de Tecnica is namelijk vooralsnog begroot op €319.289 en dat scheelt nogal een slok op een borrel. De Huracán Tecnica is leverbaar vanaf begin volgend jaar.