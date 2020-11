Kia Sorento vs. Mazda CX-5 - Dubbeltest

Ooit was de Kia Sorento het model waarmee Kia de stap van no-non- sense naar ‘wow!’ maakte. Die dikke, maar nog steeds gunstig geprijsde cross-over was dan ook een groot succes. Inmiddels is ons belastingsysteem echter voor een aanzienlijk deel CO2-gedreven en dat heeft de Sorento beetje bij beetje uit de markt gedrukt. Gelukkig liet Kia dat uiteindelijk niet over zijn kant gaan en daarom gaat de nieuwe Sorento van start als hybride. Dat levert een aanzienlijk lagere uitstoot op (theoretisch tenminste) en dan is die Sorento ineens een stuk gunstiger geprijsd. Eerder al hadden we hem kort in huis voor een eerste rij-impressie, ditmaal blijft hij wat langer en dat stelt ons in staat hem aan een vergelijkende test te onderwerpen. We ontzien hem niet en daarom zetten we de Sorento tegenover één van de betere auto’s van nu in dit segment en dat is wat ons betreft de Mazda CX-5.

Maar laten we eerst een rondje om de nieuwe Sorento lopen. Subtiel is het ontwerp misschien niet, eigenzinnig en stoer des te meer. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de ontwerpers tijdens het tekenen vooral aan de Amerikaanse markt dachten. Deze auto zou niet misstaan in de remake van roadmovie-klassiekers als Breakdown of Joy Ride. Met name de hoekige, verticale achterlichten zijn markant, net als het front, met een motorkap die als een soort petklep over de grille en koplampen ligt. En wie beweert dat concept-cars alleen bedoeld zijn om op shows de aandacht te trekken, moet zich ons rondje om de nieuwe Sorento, de ProCeed Concept die in 2017 op de IAA stond, maar eens voor de geest halen. Die haaienvin in de C-stijl en de bedrieglijk coupéachtig gevormde raampartij vormen samen een probaat middel om deze koets te behoeden voor bedaagdheid. Een mooi detail is de manier waarop de wisser van de achterruit vrijwel volledig door de spoiler wordt opgeslokt.