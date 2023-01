Tot nu toe was de Toyota Prius weliswaar bijzonder zuinig, maar toch ook een beetje een lelijk eendje. De nieuwe generatie is echter eerder een zwaan. Is Toyota erin geslaagd om duurzaamheid en dynamiek met elkaar te verenigen?

Bij Toyota waren ze tot op heden van mening dat een milieuvriendelijke auto er ‘anders’ uit moest zien om zijn innovatieve techniek te etaleren, maar gelukkig is dat verleden tijd. Maar hoewel zijn uiterlijk door de jaren heen niet bij iedereen in de smaak viel, is het natuurlijk wel een ware wegbereider geweest. Al in 1997 beschikte het model over full hybrid-technologie, oftewel een verbrandingsmotor die werd aangevuld met een elektromotor, toen nog wel zonder stekker overigens. Daarmee liet de fabrikant zien dat er op het gebied van emissie en verbruik veel winst te behalen was.

Nieuwste Prius heeft een dynamisch uiterlijk

Met de modelwisseling in 2002 kwam de hybride- revolutie echt op st(r)oom. Met name in de VS werd hij omarmd als een ware milieuheld, waardoor zelfs tal van beroemdheden in Hollywood in een Toyota gingen rijden. Ook in de films die daar worden gemaakt, dook hij regelmatig op. In de loop der jaren kreeg de Prius het ondanks zijn groene blazoen echter moeilijker. Door nieuwe ontwikkelingen verloor hij zijn imago als ultieme klimaatbeschermer, met name door de opkomst van de elektroauto’s. En als gezegd was het model niet echt een lust voor het oog, terwijl je voor rijplezier ook elders moest wezen. Tenminste, als dynamiek wat jou betreft deel uitmaakt van rijplezier, al was de laatste generatie op dat vlak een verademing ten opzichte van zijn voorgangers . Met de komst van de nieuwe Prius wordt alles anders. Hij oogt nu ook stukken dynamischer. En ook wat het vermogen betreft, betreedt de Prius een nieuwe wereld.

In Europa altijd plug-in hybride

Maar om een systeemvermogen van 223 pk te realiseren, heeft Toyota ook afscheid genomen

van de full hybrid-opzet. In Europa wordt het model voortaan uitsluitend geleverd als plug-in hybride. Dat houdt in dat naast een 152 pk sterke viercilinder benzinemotor ook een 163 pk sterke elektromotor voor de aandrijving zorgt. Samenwerkend slagen beide motoren erin om de Prius in 6,8 seconden naar de 100 km/h te laten accelereren. We zeiden het al, een nieuwe wereld. Daarmee voelt de Toyota pittig aan, hoewel het wel jammer is dat de benzinemotor als je het gaspedaal dieper

intrapt wat rauw klinkt.

Nieuwe Prius rijdt lichtvoetiger

En een echte sportwagen wordt de Japanner ondanks het praktisch verdubbelde vermogen niet. Als je eens op een ongelimiteerd stuk autobahn rijdt, houdt hij het bij 177 km/h voor gezien. Niet dat dit nu zo belangrijk is, maar toch. De besturing is in vergelijking met die van al zijn voorgangers echter veel directer, de voorwielaangedreven Toyota rijdt een stuk handzamer en lichtvoetiger dan voorheen. Dat is mede te danken aan de 13,6 kWh grote accu die een plekje heeft gekregen onder de achterbank. De voor maximaal 75 procent bruikbare energie-inhoud daarvan is volgens de opgaven van de fabrikant toereikend om de Prius volledig elektrisch een afstand van 69 kilometer te laten afleggen. Er wordt geladen met een vermogen van 3,5 kW, waardoor je vier uur moet wachten tot de accu weer volledig is opgeladen.

Zonnepanelen tegen meerprijs

Tegen meerprijs levert Toyota voor de Prius een dak met zonnepanelen. Daarmee wordt, wederom volgens de fabrikant, de elektrische actieradius nog eens vergroot met 8,7 kilometer. In een gemiddeld jaar moet de Japanner in onze contreien daarmee volgens de Japanners in totaal 1.250 kilometer volledig kosteloos kunnen afleggen.En als de weersafhankelijke energietoevoer niet toereikend is, dan kun je in de daarvoor bestemde recuperatiestand een aanzienlijke hoeveelheid energie die wordt teruggewonnen bij het uitrollen en het afremmen terug laten voeren naar de accu. Al met al bedraagt het gemiddelde verbruik van de Prius volgens Toyota slechts 2 liter per 100 km. Dat zijn altijd mooi klinkende waarden, maar de praktijk is bij een plug-in hybride weerbarstiger. Tijdens onze korte testrit kwamen we op een gemiddeld verbruik van 3,8 liter per 100 km. Een stuk

hoger, maar het kan er nog altijd mee door. Een latere uitgebreide test zal moeten uitwijzen

wat de Prius exact verbruikt en zoals bij elke test met een PHEV zullen we dan het verbruik opsplitsen in een elektrisch deel en een gedeelte op benzine.

Niet handig dat deel display achter stuur verdwijnt

Of het interieur geslaagd is, moet iedereen voor zich bepalen. Het is echter een feit dat de materialen in het interieur een stuk hoogwaardiger zijn dan in zijn voorgangers. Dat je echter net als in de huidige Peugeot-modellen over het stuur naar het bestuurdersdisplay en het centrale display moet kijken, vinden we niet bijster handig, helemaal niet omdat de hoogteverstelling van het stuur daarvoor eigenlijk niet toereikend is. Verder is de bediening echter intuïtief te noemen. Die verloopt niet alleen via het touchdisplay in de middenconsole, maar ook via fraai vormgegeven knoppen en schakelaars. Wat wel teleurstelt, is het ruimteaanbod. In dat opzicht betaal je een prijs voor de dynamische vormgeving, want voor achterpassagiers die langer zijn dan 1,80 meter, is te weinig ruimte voorhanden.

Eerder al maakten we uitgebreid kennis met de nieuwe Toyota Prius. Bij die statische kennismaking stelden we al vast dat de ruimte achterin beperkt is. Dat zie je in deze video.