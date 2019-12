BMW M850i xDrive Gran Coupé vs. Porsche Panamera GTS - Dubbeltest

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 51/52 2019

Satijnen revers, gestoffeerde knopen, lakschoenen: in de details gaat een smoking voor speciale gelegenheden nog net wat verder dan een maatpak. Zo zou je de BMW 8-serie Gran Coupé of Porsche Panamera ook kunnen zien: topklasse limousines met nog net wat meer stijl. In elk geval tot het gaspedaal wordt ingetrapt.

Op het eerste gezicht lijken de nieuwe BMW M850i xDrive Gran Coupé of Porsche Panamera S op doorsnee auto’s voor op de stoep bij een duur gala. Strak in het pak, niet te opvallend maar wel op chic. Tot het gaspedaal wordt ingetrapt en beide auto’s hun geheim onthullen. Dat geheim bestaat bij beide uit een vette achtcilinder in de neus. Daarbij hebben zowel de BMW als de Porsche in weerwil van hun formaat en gewicht ook nog eens een sportieve insteek. Op de echte M8 Gran Coupé moeten we nog even wachten, tot die tijd vormt deze M Performance-versie een meer dan adequate doek voor het bloeden.

Bij Porsche staat GTS al sinds jaren voor extra sportiviteit ten opzichte van de S-modellen, zonder gelijk de overdaad aan vermogen van een Turbo. In het geval van de Panamera heeft de GTS misschien nog wel een meer bijzondere status. Bij de eerste generatie schakelden immers alle modellen na de facelift over op turbomotoren, behalve de GTS die z’n atmosferische achtcilinder mocht houden. Natuurlijk ademen lukt in het geval van de nieuwe generatie niet meer, een V8 heeft de GTS nog altijd. 4,0-liter groot, voorzien van twee turbo’s en goed voor 460 pk en 620 Nm vanaf 1.800 toeren per minuut. Serieuze spierballen, al gaat de BMW in bijna alle opzichten een stapje verder. Of eigenlijk: een sprong, want uit een 4,4-liter biturbo haalt de M850i 530 pk en 750 Nm. Dat scheelt 70 pk en 130 Nm, terwijl ze beide exact evenveel wegen: 2.070 kilo.

Het verschil voel je meteen. Niemand zal de Panamera GTS langzaam noemen, de M850i gaat er echter nóg harder vandoor. Vanaf 1.500 toeren per minuut trekt de auto als een lier, de kracht van z’n V8 is groot genoeg om de neus ten hemel te richten. In het middengebied versnelt de BMW door het extreem hoge koppel zo makkelijk dat in complete rust alle limieten kunnen worden gebroken. Door de vlekkeloze samenwerking met de achttraps automaat rolt de motor buitengewoon ontspannen met z’n spierballen. Alles wat je in elke gewenste situatie zou kunnen willen, levert de auto vrijwel meteen. Zelfs bij een enthousiaste rijstijl doet de aandrijflijn direct wat je ervan verlangt. Hooguit zou je het relatieve gebrek aan spektakel kunnen aanvoeren

als minpunt. Van een auto die zo indrukwekkend presteert, zou je best wat meer auditief genot kunnen verwachten en bovenin vlakt de motor nadrukkelijk af.