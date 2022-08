AutoWeek Test - Hyundai Kona Electric

Na een grondige facelift gaat de Hyundai Kona Electric een nieuwe levensfase in. Aan de techniek van de compacte SUV werd echter weinig gesleuteld. In deze test kijken we of de Kona Electric nog helemaal up-to-date is.

Hoe herken je de vernieuwde Hyundai Kona Electric?

We kennen de Hyundai Kona sinds 2017. Binnen het modellenpalet van Hyundai is de compacte SUV tussen de Bayon en de Tucson gepositioneerd. De technische basis wordt gevormd door de Hyundai i30. In Nederland werd de Kona aanvankelijk geleverd als benzine- en hybridevariant; in 2018 kwam daar de Kona Electric met 64 kWh accupakket bij. Concurrenten van de Kona Electric zijn de Volkswagen ID.3 en Cupra Born, maar ook de Kia e-Niro, MG ZS en (duurdere) Volvo C40 en XC40 Recharge Pure Electric zijn een alternatief.

Eind 2020 kreeg de Kona met verbrandingsmotor een facelift, gelijktijdig kondigde Hyundai de vernieuwde Kona Electric aan. Het duurde echter nog een jaar voordat deze opgefriste versie van de elektrisch aangedreven SUV op de Nederlandse weg verscheen. De vernieuwde Kona Electric is gemakkelijk herkenbaar aan zijn neus: de verbindingsstrip tussen de dagrijlampen is vervallen en de grille-achtige structuur op de neus is glad gepoetst. Ook de koplampen en de grille zijn helemaal nieuw. Aan de achterzijde zien we andere achterlichten: bij de bovenste werd alleen de indeling veranderd, de onderste hebben een nieuwe vorm.

Is de Kona Electric een gemakkelijk te rijden auto?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Volkswagen ID.3 en de Cupra Born – waarin digitale beeldschermen en bedieningspanelen de dienst uitmaken - houdt Hyundai vast aan conventionele, fysieke bedieningselementen. Daardoor oogt de cockpit van de Kona weliswaar vrij klassiek, maar het komt de ergonomie beslist ten goede. Je regelt alle rijfuncties en de airco van de Kona Electric met echte knoppen op de middenconsole. De rijprogramma’s en de mate van regeneratie (dat laatste met flippers aan het stuur) zijn direct toegankelijk, waardoor de Kona zich heel intuïtief laat bedienen. De materialen die Hyundai in de Kona Electric gebruikt, ogen vrij goedkoop.

Bij de facelift kreeg de Hyundai Kona Electric een opgewaardeerd infotainmentscherm en een digitaal klokkencluster. Onzichtbaar zijn zaken als de spraakbediening en de aanvullende veiligheidssystemen. Leading Vehicle Departure Alert geeft de bestuurder, als die te lang wacht, een seintje dat de voorligger is gaan rijden. Lane Following Assist houdt de Kona netjes in het midden van de rijstrook. Andere veiligheidsopties, zoals Forward Collision-Avoidance Assist, zijn verbeterd en aangevuld, bijvoorbeeld met de detectie van fietsers. Rear Seat Alert waarschuwt de bestuurder bij het verlaten van de auto om aan de spullen of personen op de achterbank te denken. Systemen als een actieve rijbaanassistent of adaptieve cruisecontrol met Stop & Go waren al standaard op de Kona Electric.

Is de Hyundai Kona geschikt als gezinsauto?

Achter in de Kona Electric is het matig gesteld met de ruimte. De hoofdruimte voor de passagiers is oké, maar de beenruimte is onder de maat. Ook de kofferruimte is met 332 tot 1.114 liter niet spectaculair. Wel vind je hier een handige hardcase voor de laadkabel, met zelfs een doekje om hem schoon te houden. Een kleinigheid, maar leuk dat Hyundai zo ver meedenkt. Met de Kona Electric moet je geen caravan willen trekken: de versie met het grootste accupakket van 64 kWh zit bij een aanhangergewicht van 300 kilo aan zijn max. De versie met 39 kWh-accu is helemaal niet met een trekhaak te bestellen. De benzineversie heeft een maximum trekgewicht van 1.200 kilo (geremd), de Kona Hybrid mag 1.300 kilo aan de haak hangen.

Hoe rijdt de Kona Electric?

Technisch is er met de facelift niets aan de Kona Electric veranderd. De laadaansluiting zit zodoende nog steeds in de neus. Lastig voor wie liever achteruit inparkeert, en op krappe plekken wil je dat. De Kona Electric heeft een 204 pk sterke elektromotor, die een maximum koppel van 395 Nm levert. Met een gewicht van 1.660 kilo is de Kona Electric een stuk lichter dan bijvoorbeeld de even krachtige Cupra Born (1.736 kilo), maar dat zie je niet terug in de prestatiecijfers. Hyundai geeft een acceleratietijd (0-100 km/h) op van 7,9 seconden; tijdens onze meting zetten wij 7,7 s op de stopwatch. De topsnelheid van de Kona Electric is afgeregeld op 167 km/h.

De Kona Electric springt relatief zuinig met de stroomvoorraad om, wat mede komt door de krachtige regeneratie van remenergie. Voor de versie met 64 kWh geeft Hyundai een gemiddelde op van 14,7 kWh/100 km. Wij noteerden in deze test 16,9 kWh/100 km, wat goed is voor een actieradius van een keurige 379 km (Hyundai: 484 km). De versie met 39 kWh is met een opgegeven stroomverbruik van 14,3 kWh/100 km weliswaar iets zuiniger, maar door het kleinere accupakket komt deze niet verder dan 305 km. Snelladen kan met een vermogen van 100 kW.

Bij gas los in ‘D’ blijft de Kona Electric kruipen als een conventionele automaat. Opmerkelijk, omdat het pre-faceliftmodel dat niet deed. Een ander opvallend dingetje, is dat de Kona zelfs met een volle accu de volle mep regeneratieve remkracht heeft. Andere EV’s doen dan weinig of niets, ze kunnen de opgewekte energie immers niet kwijt. Blijkbaar heeft de accu van de Kona daar nog wat reserve voor. Dat regeneratief remmen is door middel van flippers aan het stuur in drie standen te zetten, waarvan de krachtigste fors genoeg is om grotendeels met uitsluitend het rechterpedaal te rijden.

De prestatiecijfers passen bij het rijkarakter van de Kona Electric: sportiviteit zul je niet vinden. De besturing is niet het toonbeeld van precisie, maar daar moeten we meteen aan toevoegen dat de testauto op winterbanden stond. Dat scheelt uiteraard in scherpte. Ook is de ‘gasrespons’ van de Kona rustig, waardoor het al met al een lekker comfortabele auto is.

Welke uitvoeringen zijn er van de Hyundai Kona Electric?

De Kona Electric is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De basisversie Comfort is standaard al voorzien van volautomatische airco, adaptieve cruisecontrol, Drive Mode Select, actieve rijbaanassistentie en een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen. Vermoeidheidsherkenning en een noodremassistent met voetgangersherkenning horen bij het veiligheidspakket. Met 39 kWh is de Comfort er voor €35.495, de versie met 64 kWh accu kost €4.000 meer.

Tweede uitrustingsniveau is de Fashion (39 en 64 kWh), die voor een meerprijs van €2.900 onder meer voorziet in een 10,25-inch multimediascherm met navigatie en diverse online-functies via Hyundai Bluelink, een audiosysteem van Krell met acht luidsprekers, een head-up display, dodehoekwaarschuwing en een warmtepomp. Bovendien kun je je smartphone draadloos opladen. Het topmodel is de Premium (64 kWh), die voor €45.295 in de prijslijst staat. Deze beschikt verder nog over autonome rijbaanassistent, stoelverwarming en -ventilatie, led-koplampen, elektrische stoelverstelling voor én achterin, kunstlederen bekleding en stuurverwarming. De Premium Sky voegt daar nog een glazen schuif-/kanteldak aan toe.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Wie de Kona gebruikt als enige auto, kan het beste doorsparen voor de versie met het grote accupakket. Het tweede uitrustingsniveau omvat de warmtepomp die met name in de winter de nodige extra kilometers oplevert. Doorsparen voor een Premium is dan niet per se noodzakelijk.