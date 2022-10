AutoWeek Test - BMW i4

De volledig elektrische BMW i4 is het directe antwoord op de auto die in eerste instantie een aanval inzette op de 3-serie. We hebben het natuurlijk over de Tesla Model 3. In deze test kijken we waar BMW zijn huiswerk met de i4 eDrive40 goed heeft gedaan, en waar nog ruimte is voor verbetering.

Wat is de BMW i4 voor een auto?

Onder de elektrische auto’s, is Tesla zo ongeveer de maat der dingen. Nieuwe elektrische modellen van de gevestigde automerken, wordt standaard de ‘Tesla-proef’ afgenomen. Met de vierdeurs Model 3 ging het automerk van Elon Musk zelfs de frontale strijd aan met premium-sedans op benzine en diesel, zoals de Audi A4, BMW 3-serie en Mercedes C-klasse. Nu krijgt de Tesla Model 3 dan eindelijk weerwoord van de BMW i4, een lage auto op basis van de 4-serie Gran Coupé. Geen traditionele sedan, maar een fastback met een grote vijfde deur. Qua concept is er op dit moment geen andere elektrische auto die zo dicht in de buurt komt van de Tesla Model 3 dan de BMW i4. Elektrische concurrenten als de Kia EV6, de Polestar 2 en ook de Audi Q4 e-tron zijn allemaal hoger gebouwd. En dat geldt natuurlijk ook voor de iX3, de elektrische versie van BMW’s middelgrote SUV.

Hoe ziet de techniek van de BMW i4 eruit?

Onze allereerste indrukken deden we in Duitsland op met de dikke i4 M50, voorzien van twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Dit eerste elektrische M-product is echter meer een M Performance auto dan een ware ‘M’, maar snel is hij met zijn vermogen van 544 pk evengoed. De hier geteste i4 eDrive40 zal meer kopers trekken. In tegenstelling tot de M50 heeft deze versie achterwielaandrijving, verzorgd door een enkele motor die 340 pk levert.

De prestaties van de BMW i4 eDrive40 liegen er niet om. De fabrikant zegt dat de acceleratie van 0 naar 100 km/h in 5,7 seconden is afgewerkt, tijdens de meting snoepte onze testauto nog tweetienden van die tijd af. Hoewel de respons op het gaspedaal wat ‘vertraagd’ aanvoelt, neemt een tussensprintje van 50 naar 80 km/h slechts 1,6 seconden in beslag. Van 80 naar 120 km/h duurt 3,2 tellen. De topsnelheid van de i4 eDrive40 is elektronisch begrensd op 190 km/h.

De accu van de i4 eDrive40 heeft een capaciteit van 84 kWh. BMW geeft een actieradius op van 509 km, maar met een keurig testverbruik van 20,9 kWh/100 km onder koude weersomstandigheden, hielden wij daar 440 kilometer van over. Voor een auto als de i4 meer dan genoeg en een nette score; menig concurrent kan aan deze cijfers niet aan tippen. Hoewel het elektrisch systeem van de i4 werkt met een spanning van 400 volt, kan de accu worden opgeladen met een maximum vermogen van 210 kW.

Hoe rijdt dat, zo’n elektrische BMW i4?

Op de weg zijn de ruim 2.000 kilogrammen van de i4 goed voelbaar. De BMW is een uitstekende auto en rijdt precies zoals je van een elektrische 4-serie Gran Coupé zou verwachten: een fijne wegligging, een goed stuurgevoel met een goede balans. Ondanks de dynamiek is het comfort echter niet uit het oog verloren. Het optionele M-onderstel van de testauto zouden wij achterwege laten, want het maakt de vering onnodig stug en hoe hard wil je met een auto als deze nu daadwerkelijk door de bocht? Hoewel het meeste gewicht tussen de wielen zit, voel je de kilo’s wel. Ze duwen bij het remmen net even dat beetje door en trekken bij het insturen de auto net dat beetje opzij. Maar dat is niet per se storend. De BMW i4 is een verfijnde auto, het rijcomfort, de stilte aan boord maar ook de afwerking van het interieur staan op hoog niveau.

BMW heeft de accu’s op een slimme manier in de bodem verwerkt en zo gewicht bespaard, maar een lichtgewicht wordt de i4 nooit. Evengoed is het een echte BMW. De balans klopt, het stuurgevoel is daar. De i4 doet alles waar een bestaande BMW-rijder op mag hopen als het gaat om elektrisch rijden en dat is een prettige conclusie.

Wat zijn de prijzen en wat krijg je daarvoor terug?

De BMW i4 is geen goedkope auto. Prijzen beginnen bij net geen € 60.000 voor de eDrive35 met een kleinere accu dan de andere twee versies. Voor een standaard i4 eDrive40 betaal je al meer dan 60.000 euro. Een vergelijkbare Tesla Model 3 Long Range met AWD en een accupakket van 82 kWh, is ongeveer net zo duur. Voor zoveel geld hoef je niet bang te zijn dat BMW je afscheept met een spartaanse standaarduitrusting. LED-koplampen, cruisecontrol, luchtvering op de achteras met niveauregeling, Driving Experience Control met vier verschillende rijprogramma’s zitten allemaal bij de prijs inbegrepen.

De veiligheidsuitrusting omvat onder meer verkeersbordherkenning, Approach Control Warning met herkenning van voetgangers, Lane Departure Warning, maar dit kan tegen meerprijs verder worden uitgebreid met onder meer Laserlight, een parkeerassistent met 360-gradencamera, adaptieve cruisecontrol en Active Protection, dat anticipeert op een naderende aanrijding en alvast de gordels straktrekt en alle ramen automatisch sluit.

De testauto die wij leenden van de BMW-importeur is uitgevoerd als M Sport en voorzien van allerlei verleidelijke opties: het High Executive-pakket, een verlaagd onderstel, sportstoelen, een sportstuur en nog tal van andere sportieve accenten en logo’s. Dan nog dikke wielen, een Autopilot-pakket, een Safety-pakket, mooi leer, een schuifdak, enzovoort. Eindscore: net geen 80.000 euro.

Stap in de BMW en je betreedt een wereld van luxe: de stoel en de zitpositie zijn uitstekend, het interieur is gemaakt van mooie materialen, terwijl de iDrive-bediening en het nieuwe multimediasysteem met aanraakscherm in de brede Curved Display een uitstekende ergonomie hebben. Ook de head-up display is een fraaie toevoeging.

Je zit iets hoger dan in de 4-serie Gran Coupé, achterin biedt de i4 voldoende ruimte voor twee tot drie volwassenen. Dankzij de grote achterklep is de bagageruimte goed toegankelijk. Er past 470 tot 1290 liter achterin. Tegen meerprijs kan de i4 worden geleverd met een trekhaak, om een aanhangwagen met een maximum (geremd) gewicht van 1600 kilo te sleuren.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Wie niet vaak echt grote afstanden maakt kan met een eDrive35 prima uit de voeten, zeker omdat de standaarduitrusting niet wezenlijk verschilt van de eDrive40. De standaarduitrusting is voor BMW-begrippen sowieso redelijk ruim, al valt er natuurlijk nog wel het een en ander te vinken op de optielijst.