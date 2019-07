Audi SQ2 - Cupra Ateca - Dubbeltest

Voor de argeloze toeschouwer moet het een opmerkelijk gezicht zijn: een Ateca en Q2 die als twee kometen de hoek om flitsen, op het gas gaan en nóg sneller weer uit het gezichtsveld verdwijnen. Vooral bij de eerste, die een behoorlijk doorsnee koetswerk heeft, kan de verwarring toeslaan. Kijk je beter, dan valt het kwartje: zo braaf ziet die Ateca er helemaal niet uit, en ook aan de Q2 zie je dat het geen doorsnee burgermansversie is. Evengoed is het een beetje vreemd: eerst ga je als fabrikant de hoogte in om een gemakkelijkere instap en meer ruimte te bieden, vervolgens probeer je de nadelen van zo’n koets – hoger zwaartepunt plus dito gewicht – weg te poetsen met een verlaagd sportonderstel en een potente motor. Het hoort bij een tijd waarin we van alles een beetje willen, het beste van meerdere werelden. Vooral in het hogere segment heeft dat tot een breed scala aan dikke, sportieve SUV’s geleid. Compactere varianten met rond de 300 pk en een relatief betaalbare prijs waren er tot nu toe nog niet. Je had een Audi RS Q3 met 340 pk, die was evenwel zo’n 20 mille duurder dan de Audi SQ2 en de Cupra Ateca met vanafprijzen van pakweg € 60.000. En de AMG- versie van de uitgaande Mercedes-Benz GLA (381 pk) is nóg prijziger.

Op het eerste gezicht lijkt de splinternieuwe Audi SQ2 de beste sportieve papieren te hebben. Hij staat op hetzelfde MQB-platform als de Ateca, maar is in alle richtingen een fractie kleiner. In theorie komt dat ten goede aan de stuureigenschappen. Dat het een S is, ligt er niet héél dik bovenop, wel- licht omdat de gewone Q2 al behoorlijk dynamisch oogt. Je moet het zoeken in de details, zoals de geprononceerdere bumpers, een agressiever ogende grille, de dubbele uitlaten, dikke wielen – dat soort dingen. Dat is trouwens niet allemaal standaard. Zo zijn er bijvoorbeeld nogal wat zwarte accenten uitgestrooid over de crossover; die horen bij het SQ2-exterieurpakket waarvoor je € 2.500 moet aftikken. Tel daarbij de andere opties waarvoor je extra in de buidel moet tasten, en het prijsverschil met de min of meer vergelijkbaar uitgeruste Cupra Ateca loopt op naar € 12.543. Daar- over later meer.