Audi S6 - BMW M550d - Dubbeltest

Het is een wat onwerkelijke beleving om naast een Audi S6 te staan en een dieselmotor te horen lopen. Welkom in 2019, waar fabrikanten in de eeuwigdurende strijd tegen de CO2-uitstoot onconventionele middelen niet schuwen en zelfs een dergelijke icoon eraan moet geloven. Hoe je het ook wendt of keert, een icoon is de S6 inmiddels namelijk wel. Een auto die je aan niemand uit hoeft te leggen. Of hoefde uit te leggen, want met z’n nieuwe diesel ontstaat er toch een wat vreemde situatie. De snelle Audi heeft namelijk niet het alleenrecht op de 3,0-liter V6 TDI in

de neus, de 50 en 45 TDI hebben hem ook. Om toch onderscheid aan te brengen, heeft de S6 de toevoeging van een elektrische compressor. Die doet in wezen hetzelfde als een normale turbo – meer lucht in de motor blazen – maar hij doet dat door middel van elektriciteit in plaats van uitlaatgassen. Het theoretische gevolg: geen turbovertraging. Iets wat concurrent BMW in de M550d oplost door niet één, niet twee, maar vier turbo’s op de bekende 3,0-liter zes-in-lijn te schroeven. En waar M Performance werd afgekeken van de S-modellen van Audi, kijkt Audi nu het kunstje van een semi-sportmodel op diesel weer af van BMW.

Zo belanden we op een snikhete zomerdag tussen gezamenlijk twaalf cilinders, vijf turbo’s en een elektrische compressor. Die laatste werkt in de praktijk overigens helaas minder vlekkeloos dan op papier. Het klopt dat de e-compressor in de eerste momenten na gas geven en bij lage toerentallen al meteen wat druk kan genereren. Dat valt echter in het niet bij de kracht die vrijkomt als de echte turbo vervolgens gaat meeblazen. Dat zorgt enerzijds voor een nadrukkelijk turbogat onder de 2.000 tpm en daarboven voor turbovertraging als er ineens vol gas wordt gegeven. Voor een diesel met een specifiek vermogen van 116 pk per liter reageert de V6 best netjes, maar de ultieme oplossing voor de nadelen van een turbo vormt het systeem niet. De afwachtende houding van de achttraps automaat helpt ook niet. Regelmatig moet je bij een ferme trap op het gaspedaal éérst op de transmissie wachten en daarna op de motor. Daardoor laat de verwachte versnelling (te) lang op zich wachten. Wat onverlet laat dat áls de S6 eenmaal gaat, de stappen ook wel verbazingwekkend groot zijn; 349 pk en 700 Nm zijn voldoende om de twee ton zware S6 te laten versnellen als een honkbal uit de hand van een werper. Moeiteloos haal en breek je de Nederlandse limiet en dankzij de nodige kunstgrepen klinkt de dieselende S ook best imponerend. De soundtrack van de S6 is zo nep als de uitlaten die het geluid zouden moeten voortbrengen, maar het verhoogt de beleving wel degelijk.