Audi R8 V10 Performance RWD Coupé - Eerste rijtest

De geruchtenmolen draait al lange tijd: de dagen van de R8 zijn geteld. In elk geval van de warmbloedige sportwagen met de verbrandingsmotor, want zijn opvolger krijgt een elektrische aandrijflijn. Voordat de V10-­bolide volgend jaar met een ­krachtig slotakkoord richting de eeuwige jachtvelden snelt, is het gamma nog verder verkleind. De R8 is er nu alleen nog in de ­Performance-uitvoering, als 4WD met 610 pk en als RWD met 570 pk. Beide versies zijn ­verkrijgbaar als Coupé en als Spyder. De achterwielaandrijver heeft zowel in rechte lijn als in bochten het nakijken ten opzichte van de quattro, maar daar staan twee voordelen tegenover: de factor rij­plezier is ­verhoogd doordat de vooras geen aandrijfkrachten meer hoeft te verwerken en de achterzijde lichtvoetiger is geworden. Als prettige bijkomstigheid houd je van­wege het ontbreken van de quattro-techniek ook nog eens €55.000 in je zak. Ja, dat lees je goed: vijfenvijftigduizend euro.

Vertrouwen

De zon staat nog erg laag op het moment dat we met de in mat tangorood uitgevoerde Audi R8 Coupé V10 Performance RWD de eerste rondjes over het krappe vliegveldparcours Circuito Maspalomas op Gran Canaria rijden. De instructeur toont ons de rem- en instuurpunten. Na drie ronden hebben we het circuitverloop in ons hoofd geprent en kiezen we met de schakelaar met start-finishvlag op het stuur voor de ESC Sport-modus. Daarmee kun je ervaren wat het wegvallen van de voorwielaandrijving betekent voor de rijdynamiek. Daarbij ­moeten we wel opmerken dat onze testauto, die liefst vanaf €236.168 kost, is uitgerust met enkele opties: dynamic steering, een Performance-sportonderstel met CFK-­stabilisatoren, keramische remmen en semi-slicks van Michelin (Pilot Sport Cup 2).

Met deze features aan boord krijg je ­achter het stuur al snel vertrouwen, want de achterwielaangedreven R8 is van nature een zeer vertrouwenwekkende sportwagen. Hij haalt geen gekke streken uit zolang je het zelf maar niet overdrijft. De variabele overbrenging van de dynamic ­steering is bijzonder goed afgestemd. Het stuurgevoel past gevoelsmatig altijd, de ­spreiding tussen een beperkte tegendruk en kleine stuurhoeken in krappe bochten en het straffe karakter bij hoge snelheden is op geen enkele manier ­vervelend. Integendeel, mede doordat er geen aandrijfkrachten naar de voorwielen gaan, stuurt de RWD op een bijna bijterige manier. Als de snelheid waarmee je de bocht ingaat niet te hoog is, treedt er geen onderstuur op. Anders dan de quattro, die zichzelf bij het gas geven op de apex de bocht uit trekt alsof hij op rails rijdt, zwaait de RWD met zijn achterste licht naar buiten. De intensiteit van die beweging kun je verhogen tot een serieuze drift. Bij de vierwielaandrijver moet je de auto daarvoor bewust uit het gareel halen, iets wat op droog asfalt een zekere mate van lef ­verlangt, en ook een kundige hand om te voorkomen dat je in de grindbak eindigt. In de RWD hoef je alleen maar een beetje met het gaspedaal te spelen om de auto in een drift te krijgen. In geval van nood vangt het Sport-ESP hem op.

De 30 extra paarden ten opzichte van de RWD-voorganger met 540 pk zijn alleen te voelen als je ze direct na elkaar rijdt. In getallen komt het erop neer dat de nieuwe RWD Performance een tiende sneller naar 100 km/h sprint. Daar gaat het echter niet om, het is vooral het karakter van de ­grandioze V10 dat indruk maakt. Als ­atmosferische motor houdt de 5,2 liter ­metende krachtbron weliswaar van hogere toerentallen, maar wat hij tussen 3.500 en 4.000 tpm laat zien is niet alleen wat het geluid betreft fenomenaal. In bochten die je met hogere toerentallen neemt, moet je bij het accelereren uit de bochten zelfs oppassen dat de V10 niet in de begrenzer belandt, want het duurt gevoelsmatig maar een ­milliseconde tot deze bij 8.500 tpm ingrijpt – zo krachtig is de tiencilinder. Om zelf even af te koelen rijden we vervolgens nog een stukje met de Spyder door het ­achterland van Gran Canaria.

Beetje driften

De open ­variant kost overigens ongeveer €15.000 meer dan de gesloten uitvoering. Of de RWD voor aanmerkelijk meer rijplezier zorgt dan de quattro? Dat hangt af van jou als ­bestuurder en van de wijze waarop je met de R8 rijdt. Maar het is uiteraard sowieso leuk om €55.000 te besparen en af en toe een beetje te kunnen driften.