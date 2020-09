Audi R8 Green Hell ter ere van succes op Nürburgring

Audi heeft in de afgelopen jaren behoorlijk wat succes geboekt op de Nürburgring en daar staat het graag bij stil. Het resultaat is deze R8 Green Hell, een toepasselijk gekleurde versie. Ook de GT3-auto is langs de spuitcabine geweest.

In het voorbije decennium wist Audi vijf keer de 24 uur van de Nürburgring te winnen met de R8 LMS. Komend weekend gaat men proberen om daar een zesde overwinning aan toe te voegen. Dat doet auto nummer 1 met een behoorlijk aangepast uiterlijk. De GT3-racer is in de kleur 'Tioman Green' gespoten, waartegen het rood van Audi Sport behoorlijk scherp afsteekt. De panelen langs de heuppartij van de R8 LMS zijn in matzwart uitgevoerd.

We liegen overigens als we zeggen dat de auto langs een spuitcabine is gegaan, want het gaat om een wrap. Dat geldt echter niet voor de Green Hell-editie van de 'reguliere' R8. Daarbij gaat het uiteraard wel gewoon om een af-fabriek laklaag in eveneens de kleur Tioman Green. De tot 50 exemplaren gelimiteerde R8 heeft - in tegenstelling tot de GT3-racer - alleen rode accenten op de wielen. Verder is de voor de 'Groene Hel' toepasselijke kleur zoals gezegd hetzelfde en zijn ook hier de zijpanelen matzwart. Daarop tref je overigens een speciaal Green Hell-logo. In het interieur keert dat logo ook terug op onder meer de vloermatten. Groene stiksels herinneren de inzittenden er verder aan dat het om een speciale editie gaat.

Overigens blijft de atmosferische V10 in de R8 onaangeroerd. In de basis is de Green Hell-editie een R8 Performance Quattro en dat betekent dat er 620 pk aan vermogen op te roepen is. In slechts 3,1 seconden snelt de auto vanuit stilstand naar 100 km/h en het versnellen stopt pas bij 331 km/h. Wie het feestnummer op z'n oprit wil hebben staan, moet over diepe zakken beschikken. Audi meldt als Duitse prijs €233.949. In Nederland moet je dan al snel aan tegen de 3 ton denken.