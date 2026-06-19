Zwart staat voor ‘duurst’ bij de Kia EV2

Wat is de meest gebruikte oplossing om een auto stoerder, sportiever of duurder te doen ogen anno 2026? Juist: zwarte accenten. Kia doet vrolijk mee met de Kia EV2 Blackline, die nog boven de afgeladen GT-Line in het gamma komt.

Als je je anno 2026 wilt onderscheiden op autogebied, raden we je van harte aan om vooral niet met zwarte accenten in de weer te gaan. Die worden namelijk al te pas en te onpas door autofabrikanten gebruikt op Black Editions, Black Badges, Blacklines en Black Packs, nog los van de talloze particulieren die zelf met zwarte folie in de weer gaan.

Ook Kia kan de verleiding niet weerstaan en daarom is er nu de Kia EV2 Blackline. De nieuwe topversie van de nog erg verse EV2 staat boven de GT-Line in het gamma en heeft diens riante standaarduitrusting. Dat betekent een panoramisch schuif/kanteldak, Harman Kardon-Audio, nepleer, stoelventilatie, elektrisch verstelbare stoelen, een 360-graden-camera en GT-Line-bumpers. De meerwaarde van de Blackline zit hem eigenlijk puur in optische zaken. Zo zijn de 19-inchwielen in dit geval zwart, net als de inzetjes in de bumpers en de merklogo’s en typeplaatjes. De zwarte Blackline-stoelbekleding is ook exclusief voor deze variant.

De prijs van al dat zwarts: €400 plus een EV2 GT-Line. Daarmee komt de totaalprijs van deze uitvoering op €40.295 en is de Blackline voorlopig de enige EV2 die zonder verdere opties meer dan 40 mille moet kosten.

Voor dat geld krijg je er uiteraard wel meteen de grote 61 kWh-accu bij. De productie van die versie, goed voor 413 kilometer aan theoretisch rijbereik, is inmiddels ook gestart.