Zoveel duurder wordt een Tesla of i-Pace in 2019

Tesla beleeft in 2018 z’n beste jaar in Nederland tot nu toe en de elektrische Jaguar i-Pace is momenteel niet aan te slepen. De hype wordt net als voorheen bij plug-inhybrides veroorzaakt door veranderende bijtellingsregels, maar hoeveel scheelt dat nu écht in de praktijk? Een overzicht.

Jaguar levert in de laatste twee maanden van 2018 meer i-Paces af dan het ooit gedurende de gehele looptijd van om het even welke andere modelserie heeft verkocht in ons land. Ook bij Tesla heeft men de handen vol aan het netjes ordenen van alle bestelformulieren en dat komt allemaal doordat de bijtelling voor specifiek de duurdere elektrische auto’s opnieuw op de schop gaat.

Rekenwerk

Afgaande op de verkoopstatistieken weet iedere zakelijke rijder inmiddels exact wat er gaat veranderen en hoeveel dat kan schelen. Voor de rest van Nederland is het echter ook interessant om te weten waarom iedere derde auto in de file inmiddels een Model S, Model X of i-Pace lijkt te zijn, en dus is het tijd voor wat rekenwerk. Daarvoor beginnen we bij de basis. Wie een auto zakelijk wil rijden in Nederland en dus wil dat al z’n autokosten aftrekbaar zijn, krijgt te maken met bijtelling. Sinds 2017 moet voor iedere auto die niet volledig elektrisch is 22 procent van de nieuwwaarde bij het inkomen worden opgeteld, zodat over dat bedrag ook inkomstenbelasting verschuldigd is. Voor elektrische auto’s is dat percentage een stuk lager, namelijk 4 procent.

In 2019 krijgen kopers of lessees van een elektrische auto in het hogere segment echter te maken met wat in de volksmond de ‘Tesla-taks’ heet. Dat betekent dat het bijtellingsvoordeel op een elektrische auto nog slechts geldt over een bedrag van maximaal €50.000. Voor EV’s die duurder zijn dan dat, is over het bedrag boven die halve ton gewoon 22 procent in plaats van 4 procent bijtelling verschuldigd.

Rode gloed

De nieuwe bijtellingsgrens dankt z’n bijnaam aan het feit dat Tesla’s tot voor kort de enige EV’s waren die duurder waren van €50.000, maar zou inmiddels net zo goed ‘i-Pace-taks’, ‘E-tron-taks’ of ‘EQC-belasting’ kunnen heten. Jaguar is er als enige van de ‘volgers’ in geslaagd om z’n EV nog in 2018 te lanceren in Nederland en dat verklaart de rode gloed die de dealerpanden van het merk momenteel uitstralen. De EV’s van Audi, BMW en Mercedes-Benz vallen dus automatisch onder de nieuwe bijtellingsnormen, al stelt Audi dat er wellicht toch nog wat exemplaren van de E-tron worden afgeleverd aan deze kant van de jaarwisseling. Het gros van de kopers krijgt echter te maken met de regels die in 2019 gelden.

Om inzichtelijk te maken wat dat betekent, hebben we voor verschillende versies van de Jaguar i-Pace en de Tesla's Model S en Model X de huidige situatie vergeleken met de toekomstige. Daarbij wordt in één oogopslag duidelijk dat het verschil in maandlasten aanzienlijk is. In het aller-gunstigste geval scheelt het 161 euro per maand, maar wie rekent met een realistischer scenario komt al snel ruim boven de 300 euro per maand uit.

Vuurwerk

Tegelijkertijd wordt echter duidelijk dat er ook volgend jaar nog genoeg redenen zijn om voor een elektrische auto te kiezen. Ten opzichte van de BMW 540d die als vergelijkingsmateriaal dient zijn zowel de Jaguar als de Tesla ook onder de nieuwe regels aanzienlijk voordeliger, zelfs bij een fors hogere nieuwwaarde. Het succes van de Model S, Model X en i-Pace zal dus niet stoppen als het vuurwerk de lucht in gaat, maar de overstap naar elektrisch wordt voor zakelijke rijders wel een stukje minder vanzelfsprekend.

Als vergelijkingsmateriaal halen we er een dikke, snelle zakenauto van de oude stempel bij, de BMW 540d xDrive Touring.

BMW 540d xDrive Touring 2018 en 2019 Fiscale waarde € 90.029 Bruto bijtelling € 19.806 Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd € 8.091/€ 674 Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd € 10.289/€ 857

De voordeligste manier om aansluiting te vinden in de stroom top-EV's is de eenvoudigste versie van de Jaguar i-Pace, de 'S'.

Jaguar i-Pace S 2018 2019 Fiscale waarde € 79.385 € 79.385 Bruto bijtelling € 3.175 € 8.465 Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd € 1.297/€ 108 € 3.225/€ 269 Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd € 1.605/€ 134 € 4.380/€ 365

Aan de top van het i-Pace-gamma staat de HSE. Die beschikt over exact dezelfde aandrijflijn als de i-Pace S, maar is aanzienlijk rijker uitgerust.

Jaguar i-Pace HSE 2018 2019 Fiscale waarde € 93.615 € 93.615 Bruto bijtelling € 3.745 € 11.595 Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd € 1.530/€ 128 € 4.418/€ 368 Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd € 1.945/€ 162 € 6.001/€ 500

De Tesla Model S is de auto waarmee het allemaal begon in dit segment. De basisversie is momenteel de 75D, waarbij het getal voor de accucapaciteit staat.

Tesla Model S 75D 2018 2019 Fiscale waarde € 91.720 € 91.720 Bruto bijtelling € 3.669 € 11.178 Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd € 1.499/€ 125 € 4.259/€ 354 Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd € 1.906/€ 159 € 5.785/€ 482

Een trede hoger op de ladder vinden we de 100D (zonder 'P'), een auto die in theorie maar liefst 632 km actieradius heeft.

Tesla Model S 100D 2018 2019 Fiscale waarde € 113.320 € 113.320 Bruto bijtelling € 4.533 € 15.930 Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd € 1.852/€ 154 € 6.069/€ 506 Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd € 2.355/€ 196 € 8.244/€ 687

Wie zichzelf helemaal te buiten wil gaan moet tekenen voor de allerduurste Tesla, de Model X in P100D-trim. Met een vanafprijs van € 160.220 is het deel boven de 50.000-euro-grens bij deze auto ruim tweemaal zo groot als het deel dat wel in het voordelige tarief valt. Dat mist z'n uitwerking niet.: