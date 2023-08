Zorgen over druk van elektrische auto's op stroomnetwerk

De groei van het aantal laadpalen en elektrische auto's in Nederland gaat hand in hand met een stroomnetwerk dat dit aankan. Daarover zijn nog wel wat zorgen.

Nederland is nu nog Europees voorloper als het aankomt op het plaatsen van nieuwe laadpunten. In het eerste halfjaar van 2023 groeide het aantal (semi)publieke laadpunten van 123.000 naar 138.000 , blijkt uit cijfers van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, een samenwerkingsverband van overheden, netbeheerders en bedrijven. Zij voorzien een explosieve groei van het aantal stekkerauto’s: tussen 2020 en 2025 komen er bijna 700.000 bij, in de vijf jaar daarop nog eens ruim een miljoen. Het tempo waarin er nieuwe laadpunten komen moet minstens hetzelfde blijven, of eigenlijk iets omhoog. Inmiddels lijken de grenzen van het stroomnet in zicht te komen en zijn die op sommige plekken al bereikt.

Vattenfall, een grote speler op de markt, is nu een jaar bezig met het aanleggen van laadpunten in Gelderland en Overijssel en ziet dat de tijd die het kost van plannen tot in gebruik nemen her en der toeneemt, met enkele weken tot maanden. Een van de redenen, aldus een woordvoerder: "Omdat we het net eerst moeten verzwaren voordat we een laadpaal kunnen plaatsen.” Hij voorziet voor de toekomst: "Op sommige plekken gaat dat niet op tijd lukken”, zo vertelt hij aan het AD.

ElaadNL, het kenniscentrum van de netbeheerders over elektrisch rijden, onderzoekt hoe auto’s elkaar kunnen opladen, zodat ze het stroomnet niet belasten. Want overbelasting ligt, zowel tussen nu en 2030 als daarna, volgens een rapport van ElaadNL op de loer. Het stroomnet piept en kraakt nu al onder de groeiende stroombehoefte, niet alleen door auto’s maar bijvoorbeeld ook door warmtepompen die thuis cv-ketels moeten vervangen. Projecten om knelpunten op te lossen lopen ‘soms maanden tot jaren vertraging op’. Daarom moet opwaarderen van het stroomnet een ‘speerpunt’ worden in de partijprogramma’s voor de komende Kamerverkiezingen, zegt een woordvoerder van autobrancheclub Bovag. "We doen als Nederland iets goed, want we zijn koploper in Europa, maar het gaat nooit hard genoeg. Vooral bij het opladen van vrachtwagens dreigen problemen. Er moet een tandje bij.”