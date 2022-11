Zo zuinig is de Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid in de praktijk

De Suzuki Swift met mild-hybride aandrijflijn is in theorie zeer zuinig. Het bezorgt hem in de top tien zuinigste benzine-auto’s zonder stekker de zesde plaats. Hoe weinig verbruikt de Swift 1.2 Smart Hybrid in de praktijk? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft antwoord.

Het zijn vooral hybrides die de lijst die de collega’s van Nu.nl onlangs maakten op basis van AutoWeeks Carbase opvullen. De eerste vier auto’s waarvan wij de praktijkcijfers gaven (de lijst van Nu was op basis van de fabrieksopgave) doen het met een volledig hybride aandrijflijn. De Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid heeft een zogeheten mild-hybride concept. Daarbij zorgt een starter/generator voor ondersteuning van de verbrandingsmotor, stukken geheel elektrisch afleggen lukt hem niet.

1 op 20,9 gemiddeld voor Swift 1.2 Smart Hybrid

De fabrieksopgave van Suzuki is voor deze Swift 4,2 l/100km (1 op 23,8). Dat haalt geen enkele Swift-rijder die zijn of haar verbruik bijhoudt in de Verbruiksmonitor maar deze haalt bijvoorbeeld een zeer verdienstelijke 4,5 liter per 100 kilometer. Dat is een zeer nette score. Gemiddeld komen de Swifts met deze aandrijflijn uit op 4,78 liter per 100 kilometer, dus een keurige 1 op 20,9

De minst zuinige rijder noteert 1 op 17,9 voor zijn Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid. Daarmee komt hij iets hoger uit dan het testverbruik wat AutoWeek had in 2021, waarbij 1 op 18,8 werd gehaald.

Geen Fiat 500 Hybrid-rijders

De trouwe volger zal zien dat we nummer vijf van de lijst hebben overgeslagen. Dat komt doordat er maar één Fiat 500 Hybrid-rijder is die het verbruik bijhoudt in de Verbruiksmonitor. Overigens is de Fiat 500 Hybrid eveneens een mild-hybride, ondanks de type-aanduiding. In theorie verbruikt hij minder dan de Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid.