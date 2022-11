Zo zuinig is de Renault Clio Hybrid 140 in de praktijk

Zoek je een overzicht van zeer zuinige benzineauto's zonder stekker dan kom je zeker de Renault Clio Hybrid 140 tegen. Die eindigt op de tweede plek, achter de Toyota Yaris Hybrid. Op AutoWeek is het mogelijk in Carbase te zoeken op verbruik . De redactie van Nu.nl deed dat onlangs eveneens en dat leidde tot deze top tien . Nog interessanter is echter wat die auto’s presteren in de praktijk en dan biedt de AutoWeek Verbruiksmonitor uitkomst. In deze aflevering van ‘Zo zuinig is’ staan we stil bij de nummer twee: de Renault Clio Hybrid 140. Hoe zuinig is die compacte hybride auto in de praktijk?

Toyota heeft in de compacte klasse niet langer het rijk alleen voor volledig hybride modellen. De Renault Clio Hybrid kwam twee jaar geleden op de markt en het is een zogenaamde full hybrid, geen mild of smart hybrid waarbij sprake is van lichte elektrificatie. De elektromotor is veel capabeler en stelt de Clio in staat veel meer kilometers zonder uitstoot af te leggen. Let wel, het is een auto zonder stekker, dus je kunt het accupakket niet opladen. In Carbase moet je dan even ‘niet plug-in’ aanvinken als je een benzineauto zoekt zonder stekker.

Gemiddeld 1 op 20,3 in Verbruiksmonitor

De Renault Clio met hybride aandrijflijn is volgens de fabrieksopgave goed voor 1 op 23,3 (4,3 liter per 100 kilometer). In de Verbruiksmonitor zien we dat de berijders van de Hybrid 140 gemiddeld uitkomen op 4,92 liter per 100 kilometer in de praktijk, dus 1 op 20,3. Dat is het praktijkverbruik. De zuinigste komt 21,2 kilometer ver op een liter, waarbij we zien dat het over vijf tankbeurten gaat in de zomer. De minst zuinige zit gemiddeld op 1 op 19,1 maar dat is wel een gemiddelde over een langere periode en 14 tankbeurten.

Niet hypermilen

De Clio Hybrid 140 is drie keer meegenomen in vergelijkende tests, waarbij het model is vergeleken met onder meer de Toyota Yaris Hybrid en de Ford Fiesta voorzien van een 125 pk sterke mild hybride aandrijflijn. Telkens kwam de redactie uit op een verbruik van 1 op 17,3 wat neerkomt op 5,8 liter per 100 kilometer. De redacteuren rijden overigens in hun verbruiksmeting de toegestane snelheden, ook op de snelweg, en er is geen sprake van hypermilen met 95 km/h op de cruisecontrol hangend achter een vrachtwagen.

Overigens staat er binnenkort opnieuw een test met de Hybrid 140 op stapel, waarbij we je alvast kunnen verklappen dat de omstandigheden optimaal waren. Niet te heet, geen wind, en daarbij presteerde de Clio beter: 1 op 19,6. De onlangs doorgevoerde update werpt zijn vruchten af, de elektromotor kreeg wat meer vermogen.

De nummer een in de top tien zuinigste benzineauto’s zonder stekker volgens fabrieksopgave, de Toyota Yaris Hybrid, kwam eerder aan bod in een overzicht van het praktijkverbruik.