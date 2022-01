Zo ver komen EV's als je 130 km/h rijdt - deel 2

Rijd je ’s avonds met 130 km/h over de snelweg met je EV, dan weet je dat de actieradius die de fabrikant opgeeft een utopie is. Hoeveel kilometers kun je in de praktijk echt rijden met een volle accu met die snelheid? De collega's van AutoBild zochten het deze keer uit met de Tesla Model Y, de Polestar 2, de Cupra Born en de Volkswagen ID3. Hier zie je hun eerdere test met andere EV's.

Polestar 2 met 408 pk en 78 kWh accu

Polestar, tot voor kort huistuner van Volvo, is sinds 2017 een zelfstandig merk en heeft momenteel twee modellen in zijn gamma. De Polestar 2 is een cross-over met een lengte van 4,60 meter, die is voorzien van een strak, duurzaam interieur (PET/visnetten) en het Android-besturings-systeem van Google. Met zijn 408 pk vermogen en vierwielaandrijving levert de 2,2 ton wegende Polestar behoorlijk indrukwekkende prestaties (topsnelheid 210 km/h, in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h) en zou hij volgens de WLTP-norm 470 kilometer moeten halen. Dit haalt hij echter niet in de test, die we hebben uitgevoerd bij een buitentemperatuur van ongeveer 10 graden Celsius. De geteste Polestar legde bij een constante snelheid van 130 km/h een afstand van 268 kilometer af.

Cupra Born met 231 pk en 58 kWh accu

De gloednieuwe Born deelt zijn technologie met de Volkswagen ID3 en wordt, net als die auto, in het Duitse Zwickau gebouwd. Maar, eerlijk is eerlijk, hij ziet er simpelweg beter uit, gestroomlijnder vanbuiten en fraaier vanbinnen. De 1,8 ton wegende test-Cupra is voorzien van achterwielaandrijving, een vermogen van 231 pk en de 58 kWh accu. Daarmee is het een vlotte en handzame auto. Voor deze versie belooft Cupra een actieradius van 420 kilometer, wat de Born niet heeft gehaald. In de test verbruikt hij bij een constante snelheid van 130 km/h 25,7 kWh, wat neerkomt op een actieradius van 226 kilometer.

Tesla Model 3 met 77 kWh accu

De Model Y, die straks het levenslicht ziet in de Duitse fabriek in Grünheide bij Berlijn, is een SUV met een lengte van 4,75 meter met veel ruimte en de typische Tesla-bediening via het centrale touchscreen. Helaas stellen de Amerikanen ons geen testauto’s ter beschikking; we hebben de Model Y opgehaald bij een verhuurbedrijf. Het is een Long Range Dual Motor met twee elektromotoren, 441 pk, vierwielaandrijving en een 77 kWh accu. Voor deze versie geeft Tesla een actieradius op van 507 kilometer volgens de WLTP-norm. De Model Y haalt dat onder de testomstandigheden bij lange na niet. Bij een temperatuur van ongeveer 10 graden Celsius en een constante snelheid van 130 km/h haalde ons exemplaar 304 kilometer.

Volkswagen ID3 met 204 pk en 58 kWh accu

De volledig elektrische ID3 is sinds 2019 verkrijgbaar en qua formaat vergelijkbaar met de Golf. De ID3 is verkrijgbaar met vermogens van 145, 150 en 204 pk en met drie accupakketten: 45, 58 en 78 kWh. Niet alle varianten zijn op dit ogenblik leverbaar, want het Volkswagen-concern heeft bijzonder te lijden onder de chip­tekorten die de autobranche teisteren. Misschien is de gespannen situatie de reden waarom Volkswagen ons op dit moment geen testauto’s ter beschikking wil stellen. Zodoende hebben we er een geregeld bij een verhuurbedrijf, een ID3 Pro met 204 pk motor achterin en een 58 kWh accu. Volgens de WLTP-cyclus moet hij 419 kilometer kunnen afleggen op een volledig opgeladen accu, maar in de test hield hij het met een snelheid van 130 km/h na 216 kilometer voor gezien.