De keuze voor Picasso is een slimme zet van Citroën. Naamsbekendheid bouwen kost jaren en met zo’n beroemde naam sta je direct al met drie nul voor. De vraag is hoe het Citroën lukt om de naam van één van ’s werelds bekendste kunstenaars op zijn auto’s te mogen plakken. Pablo Picasso laat bij zijn overlijden in 1973 drie buitenechtelijke kinderen na en géén testament. Na jaren rechtszaken voeren komt er (een soort van) overeenstemming tussen de erfgenamen, maar het blijft een wankel evenwicht. Twintig jaar later breekt Citroën zich het hoofd over de naamgeving van zijn nieuwe Xsara MPV. Het is achteraf nauwelijks voor te stellen, maar in 1997 is het nog maar de vraag of dit type auto aanslaat. Het merk kiest de veilige weg: de wagen krijgt een dubbele naam.

Xsara staat voor het segment

‘Xsara’ plaatst hem voor de consument in het juiste segment, ‘Picasso’ zorgt voor onderscheid met de andere Xsara-modellen. De naam Picasso is een voorstel van Citroëns reclamebureau Euro-RSCG, dat dankzij de jarenlange relatie veel vertrouwen van de directie heeft. In de loop van 1998 sluit Citroën een deal met Picasso’s zoon Claude. Hoeveel Citroën precies aan de familie overmaakt is geheim, maar bronnen spreken van 20 miljoen dollar plus een bedrag voor iedere verkochte auto die de naam draagt. Veel geld, maar dan heb je ook wat. De deal tussen Claude en Citroën valt alleen niet echt lekker bij de andere Picassootjes. Kleindochter Marina Picasso vindt het onverdraaglijk dat haar familienaam ‘wordt verkwanseld aan zoiets banaals als een auto’ en sleept haar oom voor de rechtbank. Ook de directeur van het Parijse Musée Picasso bemoeit zich ermee. Hij vreest dat mensen bij ‘Picasso’ straks alleen nog denken aan een auto. Dat de man een punt heeft blijkt jaren later, wanneer een lid van de Picasso-familie een reservering in een restaurant maakt. Bij het noemen van zijn naam vraagt de gastvrouw “Picasso, zoals de auto?” Het geruzie van de Picasso’s loopt voor Citroën gelukkig met een sisser af. Het is dan wel gênant, maar omdat Claude Picasso rechtmatig handelt mag Citroën zijn auto’s gewoon Picasso noemen.

Ook C4 Picasso, maar later toch Space Tourer ...wegens kosten!

Na de zeer succesvolle Xsara Picasso verhuist Citroën de naam in 2006 mee naar diens opvolger, de C4 Picasso. In 2008 verschijnt de kleine C3 Picasso. In maart 2018, midden in de levenscyclus van de tweede generatie C4 Picasso, vervangt Citroen de naam Picasso plotseling voor Space Tourer. De reden daarvoor blijft vaag, maar omdat Citroën nog altijd per auto met de familie Picasso afrekent, kunnen we er wel naar raden.

Hoewel Citroën de Xsara Picasso al in september 1998 presenteert, verschijnen de eerste Picasso’s pas in december 1999 in de showroom. Een noodgreep, bedoeld om het publiek warm te houden en de aandacht af te leiden van het enorme succes van de Renault Mégane Scénic. De Xsara Picasso krijgt begin 2004 een minimale facelift. Het model is zo’n succes dat Citroën hem in sommige markten nog tot 2010 blijft voeren, naast een goedkoper alternatief voor de C4 Picasso.