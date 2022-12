Zo gaan Bugatti en Rimac samen door het leven

Bugatti is nu onderdeel van het Kroatische Rimac, een andere hypercar-bouwer. Hoe de twee merken voldoende onderscheidend willen zijn, leren we via de collega’s van AutoExpress van CEO Mate Rimac.

Hoewel Porsche grootaandeelhouder blijft, is Bugatti officieel geen onderdeel meer van de Volkswagen Group. In plaats daarvan hoort het bij Rimac, de Kroatische hypercarbouwer die zich sinds 2016 bezighoudt met elektrische hypercars. Daarin is Rimac niet uniek, maar het bedrijf is wel uitzonderlijk succesvol. Zo timmert het niet alleen met eigen modellen relatief lekker aan de weg, maar verkoopt het zijn kennis en kunde ook aan andere fabrikanten. Waar dat toe kan leiden, blijkt wel uit de verkoop van Bugatti aan de Kroaten. Die hebben daarmee ineens twee hypercar-fabrikanten in handen. Dat roept de vraag op: hoe gaan de twee zich van elkaar onderscheiden? Wordt een Bugatti in de toekomst niets anders dan een Rimac met een ander koetsje?

Volgens Mate Rimac hoeven we ons daarover geen zorgen te maken. Tegenover AutoExpress verklaart hij dat Bugatti en Rimac twee totaal verschillende karakters hebben en houden. “Bugatti bouwt op 100 jaar historie. Het is een aristocratisch en perfectionistisch merk. […]. Met een Bugatti ga je naar de opera om vervolgens met 400 km/h over de Autobahn naar huis te rijden. Het gaat om schoonheid, analoge meters, zoals een mooi horloge. Rimac, aan de andere kant, is knettergek. Volledig elektrisch, driften met 60 km/h met een enorme rookwolk achter je aan, futuristische oplossingen.” Juist die verschillen moeten worden uitgebuit: Bugatti gaat meer “in de richting van prachtige kunst”, terwijl Rimac de grenzen gaat verkennen van wat fysiek mogelijk is.

Ietwat wollige omschrijvingen, maar het levert wel een beeld op. Meer concreet zijn er gelukkig ook grote verschillen. Dat begint al bij het feit dat de nieuwe Bugatti die in ontwikkeling is, helemaal niets gemeen zal hebben met de laatste Rimac, de Rimac Nevera. Ook ten opzichte van de Chiron is de auto tot het laatste schroefje nieuw en dus anders. Zoals bekend verdwijnt daarmee ook de iconische W16-motor. Toch houdt Bugatti vast aan de verbrandingsmotor, zij het in hybride-vorm. Dat werd al geroepen onder Volkswagen, maar blijft overeind onder de nieuwe eigenaar. Sterker nog: volgens Rimac is de ontwikkeling van de nieuwe, unieke verbrandingsmotor die straks in de Bugatti te vinden is, al voor de overname gestart. De nieuwe motor wordt omschreven als ‘totally bonkers’ – vrij vertaald: ‘knettergek’- en zal dus niet zomaar een V6, V8 of V12 zijn. Wat wel? Dat leren we volgend jaar, als Bugatti meer bekendmaakt over het nieuwe hybride-model.